Дрони знищили 6 танків ЗС РФ за одну ніч: як це вдалося зробити (відео)

Дві групи спецназу СБУ показали високу влучність під час скидання гранат на російську бойову техніку.

Related video

Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України за допомогою дронів за одну ніч знищив шість російських танків на Донбасі. Відеозапис операції опублікувала пресслужба СБУ у Facebook.

Дві групи спецназівців влаштували "нічне полювання" на луганському напрямку, використовуючи дрони-бомбардувальники з тепловізорами. У ролику відображено, як БПЛА одну за одною скидають на російські танки гранати та знищують їх. Судячи з потужності вибуху, бійці могли використовувати кумулятивні боєприпаси, призначені спеціально для пробиття броні.

"Після влучної роботи ударними дронами, ворожу техніку було виведено зі строю в повному обсязі", — відзвітували представники СБУ.

Раніше писали про український дрон, який уразив 30 одиниць російської техніки. Під час останнього вильоту йому вдалося пошкодити танк і БМД, проте окупанти змогли влучити в БПЛА та збити його.

Нещодавно бійці окремої президентської бригади Збройних сил України імені Богдана Хмельницького показали, як дрон засліпив російський танк під час штурму позицій. Оператор влучно скинув гранату та знищив приціл, після чого росіяни розвернули бойову машину та втекли.