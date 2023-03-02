Дроны уничтожили 6 танков ВС РФ за одну ночь: как это удалось сделать (видео)

Две группы спецназа СБУ показали высокую меткость при сбросе гранат на российскую боевую технику.

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Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины с помощью дронов за одну ночь уничтожил шесть российских танков на Донбассе. Видеозапись операции опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

Две группы спецназовцев устроили "ночную охоту" на луганском направлении, используя дроны-бомбардировщики с тепловизорами. В ролике запечатлено, как БПЛА одну за одной сбрасывают на российские танки гранаты и уничтожают их. Судя по мощности взрыва, бойцы могли использовать кумулятивные боеприпасы, предназначенные специально для пробития брони.

"После меткой работы ударными дронами, вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", — отчитались представители СБУ.

Ранее писали об украинском дроне, который поразил 30 единиц российской техники. Во время последнего вылета ему удалось повредить танк и БМД, однако оккупанты смогли попасть в БПЛА и сбить его.

Недавно бойцы отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины имени Богдана Хмельницкого показали, как дрон "ослепил" российский танк во время штурма позиций. Оператор метко сбросил гранату и уничтожил прицел, после чего россияне развернули боевую машину и сбежали.