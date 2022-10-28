Контррозвідники СБУ знищили дроном нову російську РЕБ (відео)

Станцію радіоелектронної боротьби "Сілок-01" зробили спеціально для боротьби з безпілотниками. Фахівці військової контррозвідки СБУ скинули на нього дві бомби з БПЛА, який був прямо над антеною комплексу.

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Військова контррозвідка України на Донеччині знищила російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Сілок-01". Про це повідомила у Telegram Служба безпеки України (СБУ).

"Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному із зруйнованих будинків на Донеччині", — розповіли оперативники.

Ця РЕБ вважається однією з останніх розробок у Росії, вона призначена для боротьби з безпілотниками. На відео показано, як українські контррозвідники двома бомбами знищують РЕБ. Безпілотник був прямо над антеною комплексу.

"Наші фахівці просто снайперськи працюють ударними дронами. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує тільки на полігонах", — зазначила СБУ.

Що таке комплекс "Сілок"?

Комплекс РЕБ "Сілок" повинен в автоматичному режимі знаходити безпілотники, визначати їх координати та глушити на різних спектрах робочих частот. Дія РЕБ порушує канали управління, телеметрії та зв'язку.

Безпілотники виходять з ладу без фізичної дії, розповідали російські розробники.

[ + – ] Дальність придушення РЕБ – не більше 4 км

Дальність придушення не перевищує чотирьох кілометрів. Розробник комплексу — московський оборонний концерн "Сузір'я", який входить до військової корпорації "Ростех".

Міноборони Росії відзначало високу ефективність комплексу РЕБ "Сілок" під час навчань під Оренбургом проти рою БПЛА та у сирійській кампанії.

Вперше комплекс застосували для перехоплення безпілотників у 2018 році на навчаннях "Непорушне братство" з військовими із країн ОДКБ.

Нагадаємо, що українські військові вже знищували російські станції радіоелектронної боротьби, призначені для "глушіння" БПЛА. Один із прикладів — атака на новітній російський комплекс для боротьби з дронами сил територіальної оборони в Харківській області.

Військовий експерт Олег Жданов раніше говорив, що російські системи РЕБ не можуть глушити квадрокоптери середнього класу, якщо їхній оператор включить функцію повернення на місце вильоту.