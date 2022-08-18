Український БПЛА знищив російську станцію РЕБ, яка мала боротися з дронами

Розвідники змогли підвести безпілотник до робочої станції та скинути на неї дві гранати.

Український оператор за допомогою ударного дрона знищив російську станцію радіоелектронної боротьби, яка призначена для "глушіння" безпілотників, що літають. Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео пригоди у Facebook.

Згідно з повідомленням, спеціальний підрозділ ГУР МО займається відстеженням позицій у тилу противника з повітря. Вони виявили російську станцію радіоелектронної боротьби й змогли підвести дрон досить близько, щоб скинути два боєприпаси та знищити об'єкт. Атака стала для РЕБ-системи "фатальної".

Це не перший випадок, коли російські "глушилки" виявляються безсильними проти українських БПЛА. Раніше ЗСУ за допомогою безпілотника знищили новітню російську систему для боротьби з дронами у Харківській області. Передбачалося, що комплекс "Силок" автоматично "глушитиме" зв'язок із літальними апаратами і виводитиме їх з ладу, але вмілі оператори зуміли скинути три гранати. За спостереженнями блогу Ukraine Weapons Tracker, вибухи припали на установки електронного контролю та радіомоніторингу.

Нещодавно в США розробили нову систему РЕБ для винищувачів під назвою Angry Kitten ("Зле кошеня"). Завдяки алгоритмам машинного навчання вона здатна оцінювати ефективність придушення зв'язку для ворожих літаків та вживати найбільш підходящих заходів, адаптуючись під бойову ситуацію. Спочатку система призначалася для імітації ворожих РЕБ-систем, але нещодавно її вирішили використати у реальному бою.