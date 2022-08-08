"Зле кошеня": у США розробили нову систему РЕБ для винищувачів

Angry Kitten має машинне навчання, яке дозволяє оцінювати системі ефективність придушення ворожих літаків.

У США розробили засіб радіоелектронної боротьби Angry Kitten (Зле кошеня) на базі наявних технологій РЕБ. Про це повідомляє Breaking Defense.

Іноді назва військових технологій покликані вселяти страх, наприклад БПЛА MQ-9 Reaper — Жнець або ракета Hellfire — пекельний вогонь. Цього разу розробники представляють розробку під не найстрашнішим ім'ям — "зле кошеня".

Сама технологія існує вже давно. Її використали в армії США для імітації роботи засобів придушення ворога під час навчань ВПС. Вони використовувалися літаками-агресорами для імітації електронної атаки. "Зле кошеня" чудово себе зарекомендувало, тому командування рекомендувало перетворити 4 системи на бойову версію.

Angry Kitten працює за допомогою машинного навчання, а програмне забезпечення легко оновлюється. Машинне навчання допомагає РЕБ визначити метод глушення засобів противника, а також оцінювати його ефективність та реакцію ворога на придушення.

Вказується, що ВПС США провели оперативну оцінку нових РЕБ протягом 30 бойових вильотів у квітні 2022 року. Заключні випробування пройшли у Чайна-Лейці, штат Каліфорнія. За цей час ПЗ оновлювали щоночі залежно від загроз у польотах. Військові допомагали оновленню програмного забезпечення, яке має відкритий вихідний код. Це спрощує написання для нього програми.

"Програмне забезпечення було оновлено протягом кількох годин залежно від продуктивності, яку вони спостерігали проти певних загроз, а потім було покращено, і ці покращення були перевірені під час льотних випробувань наступного дня", — заявив керівник програми Кейт Кірк.

Нагадаємо, у США розробили технологію для навчання солдатів та створення ідеальної зброї для імітації бойових дій.

Раніше в США почали тестувати нову тактику застосування бойових БПЛА — вони атакуватимуть роєм, виконуючи різні завдання.