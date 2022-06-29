Розроблено технологію для навчання солдатів і створення ідеальної зброї (фото)

Американці розробляють інноваційний софт, що поєднує реальне та віртуальне середовища. Вже зараз це програмне забезпечення допомагає тестувати нові міномети.

Датчики та спеціальне програмне забезпечення допомагають симулювати бойові дії та навчати солдатів поводження з передовими системами озброєння. Про це пише офіційний сайт армії США.

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Наразі американські конструктори розробляють новий 81-мм міномет, прототип якого тестують раз на кілька днів, постійно вносячи зміни. Виявляти недоліки допомагає зворотний зв'язок і збір даних через спеціальні датчики. Американські військові відкрили завісу таємниці та розповіли, як це працює.

Коли навчальний снаряд проходить через гармату міномета, лунає звук пострілу, але тихіший, ніж при справжньому запуску, — він показує, що симуляція пройшла успішно. На боєприпасі встановлений датчик, який активується при переході в діагональне положення та спрацьовує при падінні, пристрій передає системному програмному забезпеченню сигнал про постріл, що відбувся, а також інформацію, яку можна використовувати для підвищення ефективності тренувань.

Фото: Міноборони США

Система динамічного навчання в синтетичному тренувальному середовищі створює реалістичніші сценарії для навчання військових, використовуючи моделювання тактичних дій і доповнюючи реальність, поєднуючи реальне, віртуальне та конструктивне середовище. Наприклад, замість звичайного ведення вогню командири одержують можливість оцінити, наскільки успішно віртуальна атака уразила намічену ціль. ПЗ у передових системах симуляції дозволяє моделювати вплив пожеж, задимлення й інших явищ, що супроводжують бойові дії.

Нові системи навчання працюють завдяки мережі 5G, що забезпечує інтернетом пристрої з тривимірними картами місцевості від групи компаній Agile Acquisition Response (STAAR) PEO STRI, яка керує розробкою прототипів STE LTS. Директор підприємства Кертіс Леслі пояснив, що для цифрових тренувальних майданчиків необхідні канали зв'язку з низькою затримкою та високою пропускною здатністю, щоб підтримувати доповнену, віртуальну та змішану реальність.

"Коли ми це зробимо в поєднанні з рішеннями для взаємодії наступного покоління, ми ефективно забезпечимо найбільших солдатів у світі найкращими у світі засобами навчання на багато років уперед", — прокоментував керівник PEO STRI STAAR.

Першим систему отримає об'єднаний навчальний центр у Форт Полку, штат Луїзіана, її планують встановити у 2024 році. Як додав полковник Т. Нейлор, який займається впровадженням технології, STE LTS продовжать доопрацьовувати, доки не отримають рішення, що підходить для використання солдатами США.

Раніше експерти розповіли, як програмне забезпечення допоможе військовим вигравати битви. Війна в Україні вже довела, що цифрові й електронні технології дозволяють давати відсіч противнику, який значно перевищує числом, але гірше озброєний.

Писали також, що Україна може отримати "розумну" зброю, яка не здатна стріляти по Росії. За словами американського вченого Герберта Ліна зі Стенфордського університету, західні реактивні системи залпового вогню можна запрограмувати так, щоб вони ніколи не запускали снаряди за координатами на території РФ.