Разработана технология для обучения солдат и создания идеального оружия (фото)

Американцы разрабатывают инновационный софт, объединяющий реальную и виртуальную среды. Уже сейчас это ПО помогает тестировать новые минометы.

Датчики и специальное программное обеспечение помогают симулировать боевые действия и обучать солдат обращению с передовыми системами вооружения. Об этом пишет официальный сайт армии США.

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Сейчас американские конструкторы разрабатывают новый 81-мм миномет, прототип которого тестируют раз в несколько дней, постоянно внося изменения. Выявлять недостатки помогает обратная связь и сбор данных через специальные датчики. Американские военные приоткрыли завесу тайны и рассказали, как это работает.

Когда учебный снаряд проходит через пушку миномета, раздается звук выстрела, но более тихий, чем при настоящем запуске — он показывает, что симуляция прошла успешно. На боеприпасе установлен датчик, который активируется при переходе в диагональное положение и срабатывает при падении, устройство передает системному программному обеспечению сигнал о произошедшем выстреле, а также информацию, которую можно использовать для повышения эффективности тренировок.

Фото: Минобороны США

Система динамического обучения в синтетической тренировочной среде (Synthetic Training Environment Live Training System — STE LTS) создает более реалистичные сценарии для обучения военных, используя моделирование тактических действий и дополняя реальность, объединяя реальную, виртуальную и конструктивную среду. К примеру, вместо обычного ведения огня командиры получают возможность оценить, насколько успешно виртуальная атака поразила намеченную цель. ПО в передовых системах симуляции позволяет моделировать влияние пожаров, задымления и других явлений, которые сопровождают боевые действия.

Новые системы обучения работают благодаря сети 5G, обеспечивающей Интернетом устройства с трехмерными картами местности от группы компаний Agile Acquisition Response (STAAR) PEO STRI, которая руководит разработкой прототипов STE LTS. Директор предприятия Кертис Лесли объяснил, что для цифровых тренировочных площадок необходимы каналы связи с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, чтобы поддерживать дополненную, виртуальную и смешанную реальности.

"Когда мы это сделаем, в сочетании с решениями для взаимодействия следующего поколения, мы эффективно снабдим величайших солдат в мире лучшими в мире средствами обучения на многие годы вперед", — прокомментировал руководитель PEO STRI STAAR.

Первым систему получит объединенный учебный центр в Форт Полке, штат Луизиана, ее планируют установить в 2024 году. Как добавил полковник Т. Нейлор, который курирует внедрение технологии, STE LTS продолжат дорабатывать, пока не получат решение, подходящее для использованиями солдатами США.

Ранее эксперты рассказали, как программное обеспечение поможет военным выигрывать сражения. Война в Украине уже доказала, что цифровые и электронные технологии позволяют давать отпор противнику, который значительно превосходит числом, но хуже вооружен.

Писали также, что Украина может получить "умное" оружие, не способное стрелять по России. По словам американского ученого Герберта Лина из Стэнфордского университета, западные реактивные системы залпового огня можно запрограммировать таким образом, чтобы они никогда не запускали снаряды по координатам на территории РФ.