Война в Украине изменила мир: эксперты рассказали, как ПО поможет выигрывать сражения
ВСУ доказали, что продвинутые цифровые и электронные технологии позволяют успешно сдерживать численно превосходящего противника.
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Война в Украине показала, что программное обеспечение и новые цифровые технологии обеспечивают войскам значительное преимущество на поле боя. Об этом в колонке Politico написали генеральный директор Spotify Даниэл Эк и президент Немецкого совета по международным отношениям Том Андерс (в прошлом глава Airbus).
Нападение России на Украину по приказу президента Владимира Путина положило конец миру, каким мы его знали раньше. По мнению экспертов, теперь странам придется усиливать свои армии новым вооружением и техникой, однако их уже недостаточно для предотвращения конфликтов и сдерживания противников. Они предполагают, что источником инноваций станут новые хорошо финансируемые оборонные компании, которые называют "Новой обороной" (New Defence).
"Европа должна разумно инвестировать в следующее поколение технологий программного обеспечения для своей защиты", — заявили представители IT-бизнеса.
У России военный бюджет в 16 раз больше, чем у Украины, однако украинцы продемонстрировали: дело не только в количестве, но и в качестве. Благодаря современным электронным технологиям ВСУ дают достойный отпор менее продвинутой армии РФ даже когда последния имеет численное превосходство. Воздушная разведка с использованием искусственного интеллекта и системы радиоэлектронной борьбы в сочетании с беспилотниками-бомбардировщиками позволяют ВСУ уничтожать целые танковые колонны и парки вертолетов, не давая российским войскам достичь превосходства на земле и в небе.
Россия наверняка извлечет уроки из этой войны, поэтому Западу необходмо развивать ПО, чтобы сделать военную аппаратуру еще умнее. Существующие компании вряд ли станут передовиками производства, ведь застряли в бизнес-модели "затраты плюс" — стратегия ценообразования, при которой отпускная цена продукта определяется путем добавления определенного фиксированного процента к стоимости единицы продукта. Они активно привлекают лучших специалистов в отрасли, однако тормозят внутренние исследования и разработки, выделяя на них всего около 3% бюджета.
Оборонные компании нового поколения сделают ставку на программное обеспечение, вкладывая значительные средства в разработку инноваций и используя гибкие методы. Им также необходимо предсказывать этические последствия использования технологий в вооруженных конфликтах.
Долгое время США лидирует в сфере IT, но Европа может быстро наверстать упущенное, ведь недавно основанные компании понимают потребности армий и свои собственные возможности. По подсчетам экспертов, сейчас на инновациионные технологии приходится менее 1% расходов в европейских оборонных предприятиях, а этого недостаточно для того, чтобы вырваться в лидеры гонки "умного" вооружения — для этого надо увеличить инвестиции до 20%. Инновационных фондов и инкубаторов мало для быстрого развития таких предприятий, поэтому правительствам следует привлечь молодые компании к крупным программамам оборонных закупок.
Новые разработчики необходимы оборонной промышленности, чтобы реализовать амбициозные программы, такие как "Боевая воздушная система будущего" (Future Combat Air System), которая предусматривает использование роящихся беспилотников и других летательных аппаратов. В противном случае такие проекты могут устареть, что потенциально снизит оборонительную способность стран.
"Мы призываем правительства принять Новую оборону. Это самый мощный рычаг, который у нас есть, чтобы показать авторитарным правительствам, что демократии готовы и способны защищать себя — и катапультировать наши вооруженные силы в будущее", — подытожили авторы статьи.
Ранее появилась информация, что Запад боится захвата Россией секретных технологий, которые партнеры передают Украине. Завладев образцами электронных систем, российские специалисты могут разработать способы защиты от новейшего вооружения.