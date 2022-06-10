Война в Украине изменила мир: эксперты рассказали, как ПО поможет выигрывать сражения

ВСУ доказали, что продвинутые цифровые и электронные технологии позволяют успешно сдерживать численно превосходящего противника.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Война в Украине показала, что программное обеспечение и новые цифровые технологии обеспечивают войскам значительное преимущество на поле боя. Об этом в колонке Politico написали генеральный директор Spotify Даниэл Эк и президент Немецкого совета по международным отношениям Том Андерс (в прошлом глава Airbus).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Нападение России на Украину по приказу президента Владимира Путина положило конец миру, каким мы его знали раньше. По мнению экспертов, теперь странам придется усиливать свои армии новым вооружением и техникой, однако их уже недостаточно для предотвращения конфликтов и сдерживания противников. Они предполагают, что источником инноваций станут новые хорошо финансируемые оборонные компании, которые называют "Новой обороной" (New Defence).

"Европа должна разумно инвестировать в следующее поколение технологий программного обеспечения для своей защиты", — заявили представители IT-бизнеса.

У России военный бюджет в 16 раз больше, чем у Украины, однако украинцы продемонстрировали: дело не только в количестве, но и в качестве. Благодаря современным электронным технологиям ВСУ дают достойный отпор менее продвинутой армии РФ даже когда последния имеет численное превосходство. Воздушная разведка с использованием искусственного интеллекта и системы радиоэлектронной борьбы в сочетании с беспилотниками-бомбардировщиками позволяют ВСУ уничтожать целые танковые колонны и парки вертолетов, не давая российским войскам достичь превосходства на земле и в небе.

Россия наверняка извлечет уроки из этой войны, поэтому Западу необходмо развивать ПО, чтобы сделать военную аппаратуру еще умнее. Существующие компании вряд ли станут передовиками производства, ведь застряли в бизнес-модели "затраты плюс" — стратегия ценообразования, при которой отпускная цена продукта определяется путем добавления определенного фиксированного процента к стоимости единицы продукта. Они активно привлекают лучших специалистов в отрасли, однако тормозят внутренние исследования и разработки, выделяя на них всего около 3% бюджета.

Оборонные компании нового поколения сделают ставку на программное обеспечение, вкладывая значительные средства в разработку инноваций и используя гибкие методы. Им также необходимо предсказывать этические последствия использования технологий в вооруженных конфликтах.

Долгое время США лидирует в сфере IT, но Европа может быстро наверстать упущенное, ведь недавно основанные компании понимают потребности армий и свои собственные возможности. По подсчетам экспертов, сейчас на инновациионные технологии приходится менее 1% расходов в европейских оборонных предприятиях, а этого недостаточно для того, чтобы вырваться в лидеры гонки "умного" вооружения — для этого надо увеличить инвестиции до 20%. Инновационных фондов и инкубаторов мало для быстрого развития таких предприятий, поэтому правительствам следует привлечь молодые компании к крупным программамам оборонных закупок.

Новые разработчики необходимы оборонной промышленности, чтобы реализовать амбициозные программы, такие как "Боевая воздушная система будущего" (Future Combat Air System), которая предусматривает использование роящихся беспилотников и других летательных аппаратов. В противном случае такие проекты могут устареть, что потенциально снизит оборонительную способность стран.

"Мы призываем правительства принять Новую оборону. Это самый мощный рычаг, который у нас есть, чтобы показать авторитарным правительствам, что демократии готовы и способны защищать себя — и катапультировать наши вооруженные силы в будущее", — подытожили авторы статьи.

Ранее появилась информация, что Запад боится захвата Россией секретных технологий, которые партнеры передают Украине. Завладев образцами электронных систем, российские специалисты могут разработать способы защиты от новейшего вооружения.