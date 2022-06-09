Запад боится, что Россия захватит переданные Украине секретные технологии, — Defence News

Изучив новейшие электронные системы, российская армия может найти способы защититься от них.

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Великобритания и другие западные партнеры опасаются, что Россия захватит секретные военные технологии, поставляемые украинцам в качестве помощи. Об этом пишет издание Defence News.

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Представитель британского посольства заявил СМИ, захват любой западной военной техники, которая содержит электронные системы для наведения или шифрования связи, предоставит российской армии преимущество. Изучив эти технологии, россияне могут понять, как они устроены и как от них можно защититься.

Как отметил анонимный источник из Минобороны Великобритании, страны-поставщики все чаще говорят о риске захвата передовых технологией Россией в то время, как запасы советского вооружение на Западе заканчиваются, а Украина требует более мощное и дальнобойное современное оружие для борьбы с агрессором. Во время войны стороны часто захватывают технику друг друга и пытаются ее изучать, в частности, украинские войска уже неоднократно меняли тактику, получив информацию о трофейном российском вооружении.

"Количество оружия, которое расходуется ежедневно только для того, чтобы сдерживать Россию на восточном фланге в Донбассе, является значительным", — подчеркнул другой британский дипломат.

В начале июня США и Великобритания заявили о передаче Украине высокомобильных артиллерийских ракетных систем и реактивных систем залпового огня M270, или РСЗО. Оружие предназначено для поражения дальнобойной артиллерии, которую ВС РФ используют в боях на Донбассе.

Как говорят источники, американские и британские установки бьют на 70-80 км, поэтому находятся достаточно далеко от линии фронта и вряд ли могут быть захвачены, но вот потеря оружия меньшей дальности, такого как ракеты Brimstone, со встроенной технологией распознавания целей, может стать критическим событием. В мае в Twitter появились фотографии таких ракет, якобы захваченных россиянами на Юго-Востоке Украины.

Между тем ожидается, что на следующей неделе лидеры оборонных ведомств западных стран встретятся в Брюсселе, для обсуждения поставки Украине новой партии оружия. Великобритания рассматривает передачу морскую версию ракеты Brimstone, которую поможет укрепить защиту беговой линии.

Ранее появилась информация, что страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Сотрудники американского Института Роберта Лансинга обратили внимание на иностранные детали, которые украинцы находят в захваченной или уничтоженной боевой технике России. Многие комплектующие были произведены после 2014 года, когда уже действовали санкции на поставки военных технологий стране-агрессору.

8 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что через 2-3 недели в Украину по ленд-лизу доставят военную технику из США. Ее везут большими грузовыми кораблями, а не самолетами, зато прибудет сразу много единиц.