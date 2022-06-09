Захід боїться, що Росія захопить передані Україні секретні технології, — Defence News

Вивчивши нові електронні системи, російська армія може визначити методи захисту від них.

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Великобританія та інші західні партнери побоюються, що Росія захопить секретні військові технології, які постачають українцям як допомогу. Про це пише видання Defence News.

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Представник британського посольства заявив ЗМІ, захоплення будь-якої західної військової техніки, яка містить електронні системи для наведення чи шифрування зв'язку, надасть російській армії перевагу. Вивчивши ці технології, росіяни можуть зрозуміти, як вони влаштовані та як від них можна захиститися.

Як зазначило анонімне джерело з Міноборони Великої Британії, країни-постачальники все частіше говорять про ризик захоплення передових технологією Росією тоді, коли запаси радянського озброєння на Заході закінчуються, а Україна потребує потужнішої та далекобійної сучасної зброї для боротьби з агресором. Під час війни сторони часто захоплюють техніку одна одної та намагаються її вивчати, зокрема, українські війська вже неодноразово змінювали тактику, отримавши інформацію про трофейне російське озброєння.

"Кількість зброї, яка витрачається щодня лише для того, щоб стримувати Росію на східному фланзі на Донбасі, є значною", — підкреслив інший британський дипломат.

На початку червня США та Великобританія заявили про передачу Україні високомобільних артилерійських ракетних систем та реактивних систем залпового вогню M270, або РСЗВ. Зброя призначена для ураження далекобійної артилерії, яку ЗС РФ використовують у боях на Донбасі.

Як кажуть джерела, американські та британські установки б'ють на 70-80 км, тому знаходяться досить далеко від лінії фронту і навряд можуть бути захоплені, але втрата зброї меншої дальності, такої як ракети Brimstone, із вбудованою технологією розпізнавання цілей, може стати критичною подією. У травні у Twitter з'явилися фотографії таких ракет, нібито захоплених росіянами на Південному Сході України.

Тим часом очікується, що наступного тижня лідери оборонних відомств західних країн зустрінуться у Брюсселі для обговорення постачання Україні нової партії зброї. Великобританія розглядає передачу морської версії ракети Brimstone, яка допоможе зміцнити захист бігової лінії.

Раніше з'явилася інформація, що країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Співробітники американського Інституту Роберта Лансінга звернули увагу на іноземні деталі, які українці знаходять у захопленій чи знищеній бойовій техніці Росії. Багато деталей для комплектування було зроблено після 2014 року, коли вже діяли санкції на постачання військових технологій до країни-агресора.

8 червня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що через 2-3 тижні в Україну по ленд-лізу доставлять військову техніку зі США. Її везуть великими вантажними кораблями, а не літаками, натомість прибуде одразу багато одиниць.