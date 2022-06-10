Війна в Україні змінила світ: експерти розповіли, як ПЗ допоможе вигравати битви

ЗСУ довели, що просунуті цифрові та електронні технології дозволяють успішно стримувати супротивника, що має чисельну перевагу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Війна в Україні показала, що програмне забезпечення та нові цифрові технології забезпечують військам значну перевагу на полі бою. Про це в колонці Politico написали генеральний директор Spotify Даніел Ек та президент Німецької ради з міжнародних відносин Том Андерс (у минулому глава Airbus).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напад Росії на Україну за наказом президента Володимира Путіна поклав край світу, яким ми його знали раніше. На думку експертів, тепер країнам доведеться посилювати свої армії новим озброєнням та технікою, проте їх вже недостатньо для запобігання конфліктам та стримування противників. Вони припускають, що джерелом інновацій стануть нові оборонні компанії, що добре фінансуються, які називають "Новою обороною" (New Defence).

"Європа має розумно інвестувати у наступне покоління технологій програмного забезпечення для свого захисту", — заявили представники IT-бізнесу.

У Росії військовий бюджет у 16 разів більший, ніж в України, проте українці продемонстрували: справа не лише у кількості, а й у якості. Завдяки сучасним електронним технологіям ЗСУ дають гідну відсіч менш просунутої армії РФ, навіть коли останні має чисельну перевагу. Повітряна розвідка з використанням штучного інтелекту та системи радіоелектронної боротьби у поєднанні з безпілотниками-бомбардувальниками дозволяють ЗСУ знищувати цілі танкові колони та парки гелікоптерів, не даючи російським військам досягти переваги на землі та в небі.

Росія напевно витягне уроки з цієї війни, тому Заходу необхідно розвивати ПЗ, щоб зробити військову апаратуру ще розумнішою. Наявні компанії навряд стануть передовиками виробництва, адже застрягли у бізнес-моделі "витрати плюс" — стратегія ціноутворення, за якої відпускна ціна продукту визначається шляхом додавання певного фіксованого відсотка вартості одиниці продукту. Вони активно залучають найкращих фахівців у галузі, проте гальмують внутрішні дослідження та розробки, виділяючи на них лише близько 3% бюджету.

Оборонні компанії нового покоління зроблять ставку на програмне забезпечення, вкладаючи значні кошти у розробку інновацій та використовуючи гнучкі методи. Їм також необхідно пророкувати етичні наслідки використання технологій у збройних конфліктах.

Довгий час США лідирує у сфері IT, але Європа може швидко надолужити втрачене, адже нещодавно засновані компанії розуміють потреби армій та свої власні можливості. За підрахунками експертів, зараз на інноваційні технології припадає менше 1% видатків у європейських оборонних підприємствах, а цього недостатньо для того, щоб вирватися у лідери перегонів "розумного" озброєння — для цього треба збільшити інвестиції до 20%. Інноваційних фондів та інкубаторів мало для швидкого розвитку таких підприємств, тому урядам слід залучити молоді компанії до великих програм оборонних закупівель.

Нові розробники необхідні оборонній промисловості, щоб реалізувати амбітні програми, такі як "Бойова повітряна система майбутнього" (Future Combat Air System), яка передбачає використання рою безпілотників та інших літальних апаратів. А якщо ні, то такі проєкти можуть застаріти, що потенційно знизить оборонну спроможність країн.

"Ми закликаємо уряди прийняти Нову оборону. Це найпотужніший важіль, який ми маємо, щоб показати авторитарним урядам, що демократії готові і здатні захищати себе — і катапультувати наші збройні сили в майбутнє", — підсумували автори статті.

Раніше з'явилася інформація, що Захід боїться захоплення Росією секретних технологій, які партнери передають Україні. Заволодівши зразками електронних систем, російські фахівці можуть розробити засоби захисту від нового озброєння.