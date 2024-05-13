Microsoft не пішла з РФ, дозволяючи росіянам користуватися Windows і Office, — ЗМІ

Прості користувачі та ІТ-компанії вільно завантажують усе необхідне програмне забезпечення і купують продовження ліцензій.

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У РФ користувачам можна вільно встановлювати оновлення на ліцензійні Windows і Office, а російські ІТ-компанії, як і раніше, отримують доступ до хмарних продуктів американської корпорації, пишуть "Известия".

Попри всі запевнення, Microsoft, схоже, не збирається йти з російського ринку. Джерела з асоціації "Руссофт" повідомили, що ринок РФ дуже важливий для Microsoft, і що компанія не виконала своїх обіцянок, згідно з якими вона мала згорнути діяльність у країні-агресорі ще 20 березня.

Так, користувачі з РФ можуть більше не застосовувати VPN-сервіси, щоб встановити Windows 11 23H2 — останнє глобальне оновлення операційної системи. Що стосується Office, то цей пакет програм вільно завантажується без допомоги стороннього ПЗ. Раніше доступ до оновлень і програм з російських iP-адрес блокувався.

У "Руссофте" підкреслили, що Microsoft прагне залишитися в Росії і шукає для цього лазівки в законах. Нагадаємо, що з початком російського повномасштабного вторгнення у 2022 році, Microsoft згорнула продажі Windows і Office, закрила для росіян доступ до великих оновлень.

У березні 2024 року компанія заявила про намір заблокувати роботу своїх програм для російських компаній, але цього не сталося. IT-компанії з РФ користуються ПЗ від Microsoft. Таку інформацію ЗМІ отримало від кількох джерел, які працюють в IT-сфері.

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Що стосується російських держкомпаній, то вони самі відмовилися від продуктів Microsoft, перейшовши на вітчизняну альтернативу.

Раніше ми писали про те, що Microsoft створила надсекретний штучний інтелект для шпигунів США. Компанія розгорнула генеративну модель на основі GPT4 у "хмарі" з ізольованим від інтернету середовищем, яке не зможе нікуди передати інформацію.