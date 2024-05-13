Microsoft не ушла из РФ, позволяя россиянам пользоваться Windows и Office, — СМИ

Простые пользователи и IТ-компании свободно скачивают все необходимое программное обеспечение и покупают продление лицензий.

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В РФ пользователям можно свободно устанавливать обновления на лицензионные Windows и Office, а российские IТ-компании по-прежнему получают доступ к облачным продуктам американской корпорации, пишут "Известия".

Несмотря на все заверения, Microsoft, похоже, не собирается уходить с российского рынка. Источники из ассоциации "Руссофт" сообщили, что рынок РФ очень важен для Microsoft, и что компания не выполнила своих обещаний, согласно которым она должна была свернуть деятельность в стране-агрессоре еще 20 марта.

Так, пользователи из РФ могут более не применять VPN-сервисы, чтобы установить Windows 11 23H2 — последнее глобальное обновление операционной системы. Что качается Office, то этот пакет программ свободно скачивается без помощи стороннего ПО. Ранее доступ к обновлениям и программам с российских iP-адресов блокировался.

В "Руссофте" подчеркнули, что Microsoft стремится остаться в России и ищет для этого лазейки в законах. Напомним, что с началом российского полномасштабного вторжения в 2022 году, Microsoft свернула продажи Windows и Office, закрыла для россиян доступ к крупным обновлениям.

В марте 2024 года компания заявила о намерении заблокировать работу своих программ для российских компаний, но этого не произошло. IT-компании из РФ пользуются ПО от Microsoft. Такую информацию СМИ получило от нескольких источников, работающих в IT-сфере.

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Microsoft: хакеры российской разведки используют ChatGPT и другие ИИ для улучшения атак

Что касается российских госкомпаний, то они сами отказались от продуктов Microsoft, перейдя на отечественную альтернативу.

Ранее мы писали о том, что Microsoft создала сверхсекретный искусственный интеллект для шпионов США. Компания развернула генеративную модель на основе GPT4 в "облаке" с изолированной от интернета средой, которая не сможет никуда передать информацию.