Чтобы не раскрыли: Microsoft создала сверхсекретный искусственный интеллект для шпионов США

Компания развернула генеративную модель на основе GPT4 в "облаке" с изолированной от интернета средой, которая не сможет никуда передать информацию.

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Корпорация Microsoft запустила генеративную модель искусственного интеллекта (ИИ), полностью отделенную от интернета. Теперь спецслужбы США могут безопасно использовать технологию для анализа сверхсекретной информации, передает Вloomberg.

По словам топ-менеджера американской компании, впервые большая языковая модель (БЯМ) работает полностью отдельно от интернета. Большинство ИИ-моделей, таких как ChatGPT от OpenAI, полагаются на облачные сервисы для изучения и определения закономерностей на основе данных, но Microsoft хотела предоставить по-настоящему безопасную систему разведывательному сообществу США.

Шпионские агентства по всему миру хотят, чтобы генеративный ИИ помог им понять и проанализировать растущие объемы секретной информации, генерируемой ежедневно, но им необходимо обезопасить обращение к БЯМ, так как существует риск утечки или взлома.

Microsoft развернула модель на основе GPT4 в "облаке" с изолированной от интернета средой, сказал Уильям Чаппелл, технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям. Работы продолжаются уже полтора года. На данный момент тестируются возможности суперкомпьютера искусственного интеллекта в Айове.

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Модель GPT4, размещенная в облаке, является статической, то есть она может читать файлы, но не учиться на их основе или на основе данных из интернета. Таким образом, по словам Чаппелла, правительство может сохранить свою модель "чистой" и предотвратить утечку секретной информации. По его словам, около 10 000 человек теоретически смогут получить доступ к ИИ.

ИИ должен пройти тестирование и аккредитацию со стороны разведывательного сообщества в ближайшее время.

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