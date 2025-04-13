"Окаменели" на месте: советские солдаты погибли после встречи с НЛО, – ЦРУ

Во времена СССР советские солдаты якобы сбили НЛО, после чего "превратились в каменные столбы" под воздействием яркой вспышки света.

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Об этом пишет Fox News, ссылаясь на рассекреченный документ Центрального разведывательного управления США. Инцидент, предположительно, произошел между 1989 и 1990 годами.

Согласно документу, американская разведка получила данные о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над военным подразделением СССР, проходящим учения. Советские солдаты якобы сбили неизвестный объект ракетой класса "земля-воздух".

Далее описывается, как из упавшего возле военной базы корабля вышли "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами", которые слились в "единый объект", издавая громкое жужжание.

В отчете сказано, что "объект" вспыхнул ярким светом, под воздействием которого 23 военнослужащих "окаменели". Двоим из очевидцев удалось выжить благодаря тому, что они стояли в тени.

Документ гласит, что останки "окаменевших солдат" и НЛО доставили на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой. Исследователи выявили, что молекулярная структура жертв напоминает известняк.

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", — цитируется в отчете неназванный представитель ЦРУ.

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В свою очередь бывший агент ЦРУ Майк Бейкер выразил скепсис касательно необычных утверждений в отчете. Он отметил, что если летчики видят что-то, что они не могут сразу опознать, должностные лица должны выяснить, что это было. Это не значит, что они расследуют инопланетные корабли, но люди, как правило, воспринимают подобные вещи именно так.

"Я уверен, что там что-то есть", — сказал Бейкер. "Я просто не думаю, что они высадились десятилетия назад, превратили советских солдат в известняк, и мы только сейчас об этом слышим. Я не думаю, что это так"", — заключил Бейкер.

Напомним, известный исследователь внеземных цивилизаций Стивен Грир заявил, что ему предлагали внушительную сумму в $2 миллиарда, чтобы он перестал публично говорить об инопланетянах.

Также сообщалось, что американский пилот заявил о близком столкновении с загадочным аппаратом во время выполнения секретной миссии над Калифорнией. По его словам, загадочный объект промчался рядом с самолетом на сверхзвуковой скорости.