"Похожи на динозавров": невероятные истории людей, утверждающих, что их похищали пришельцы

Случаи предполагаемых похищений инопланетянами продолжают будоражить умы людей по всему миру. Домохозяйка из Нью-Йорка (США) и британский экстрасенс рассказали о странных ночных визитах внеземных существ.

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Об этом пишет The Mirror.

Случаи предполагаемых похищений инопланетянами давно вызывают интерес публики, особенно на Западе. Одни рассказывают о странных экспериментах, другие — о необъяснимых шрамах и имплантатах. Несмотря на отсутствие научных доказательств, эти истории продолжают появляться десятилетиями.

Одной из самых известных стала история домохозяйки из Нью-Йорка (США) Линды Наполитано. В ноябре 1989 года она заявила, что была похищена прямо из своей спальни на Манхэттене. По ее словам, инопланетяне подняли ее в воздух и увезли. Необычность этого случая подтверждали 23 очевидца, утверждавшие, что видели, как Линду поднимали над Бруклинским мостом.

"Если у меня были галлюцинации, то свидетели видели мои галлюцинации", — рассказала американка.

Ее история стала настолько популярной, что в 2022 году легла в основу сериала Netflix "Похищение инопланетянами на Манхэттене".

Линда Наполитано (слева) Фото: Netflix

В том же году с похожими заявлениями выступил британец Филип Кинселла. Он рассказал, что проснулся среди ночи и был парализован, после чего его левитировали по дому и закрепили голым на доске, где ему якобы вживили зонд. По его описанию, похитители выглядели как "семифутовые динозавры". Филип утверждает, что у него остались следы за ухом и имплантат, покрытый органической тканью. Он посоветовал обращать внимание на зуд, странные ощущения и делать рентген — иногда имплантаты видны на снимках.

Интересно, что похожие симптомы наблюдались и у других людей. Например, у актрисы Фрэн Дрешер и ее бывшего мужа обнаружились идентичные шрамы на руках, о чем она рассказала в интервью.

Филип Кинселла рассказал, что проснулся среди ночи и был парализован Фото: X (Twitter)

Филип также поделился, что после похищения страдал от сильных носовых кровотечений и чувствовал сильный стыд.

"Я мог просто сидеть в поезде, и вдруг начинала идти кровь", — вспоминает он. Линда Наполитано рассказывала о схожих симптомах: у нее появилась шишка на носу и начались кровотечения.

Филип убежден: многие жертвы похищений не помнят подробностей из-за так называемой "экранной памяти", когда настоящие воспоминания подменяются ложными образами или фрагментами. Мужчина уверен, что со временем эти фрагменты могут всплыть — и тогда люди поймут, что с ними действительно произошло.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.