Феномен в небе: похожий на планету НЛО завис над статуей Христа (фото)

Неопознанный объект, внешне похожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

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Жители Мексики стали свидетелями загадочного явления: предполагаемый НЛО был замечен парящим в чистом небе над статуей Христа во время религиозной службы. Уникальные кадры, запечатленные ошеломленным верующим, вызвали оживленные дискуссии среди местных жителей. Об этом пишет NTK.

Фотографии были сделаны во время мессы в Серро-дель-Кубилете, Силао, к северо-западу от Мехико. Загадочный объект, напоминающий по форме планету Сатурн, отчетливо виднелся на фоне голубого неба.

Фотографии были сделаны во время мессы в Серро-дель-Кубилете Фото: Jam Press

Достопримечательность, расположенная в географическом центре страны, давно привлекает внимание паломников и туристов. Однако на этот раз в центре внимания оказался таинственный летающий объект.

Местные жители активно делились своими впечатлениями. Один из очевидцев заявил: "Это инопланетный навигатор". Другая свидетельница, Розанна, добавила: "Это точно похоже на НЛО". Еще одна женщина, пораженная увиденным, выразила беспокойство: "Их собираются похитить".

Загадочный объект, напоминающий по форме планету Сатурн, отчетливо виднелся на фоне голубого неба Фото: Jam Press

Издание отмечает, что регион уже давно является местом частых наблюдений предполагаемых НЛО. За последние годы здесь зафиксировали десятки подобных случаев. В октябре еще одно загадочное явление произошло в Куэрнаваке, к югу от Мехико: предполагаемый НЛО был замечен над автозаправочной станцией. Очевидцы сняли на видео, как объект завис в небе на фоне палящего солнца.

"Мы находимся здесь, на углу проспекта Теопансолько и проспекта План-де-Аяла. Это вижу не только я, здесь есть разные люди", — сообщил очевидец.

По его словам, движение в этом районе даже приостановилось из-за всеобщего интереса к происходящему.

Однако мнения по поводу этих явлений разделились. Одни уверены, что это реальные доказательства существования внеземных цивилизаций, другие сомневаются, считая увиденное подделкой.

"Они пошли звонить домой", "Он покачивается на веревке, так что это подделка", "Это НЛО. Говорят, что они живут в соседнем Тепоцтлане", — писали они.

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Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.