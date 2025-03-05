Феномен у небі: схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа (фото)

Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

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Жителі Мексики стали свідками загадкового явища: передбачуваний НЛО був помічений літаючим у чистому небі над статуєю Христа під час релігійної служби. Унікальні кадри, зафіксовані приголомшеним віруючим, викликали жваві дискусії серед місцевих жителів. Про це пише NTK.

Фотографії були зроблені під час меси в Серро-дель-Кубілеті, Сілао, на північний захід від Мехіко. Загадковий об'єкт, що нагадує за формою планету Сатурн, чітко виднівся на тлі блакитного неба.

Фотографії були зроблені під час меси в Серро-дель-Кубілеті Фото: Jam Press

Пам'ятка, розташована в географічному центрі країни, давно привертає увагу паломників і туристів. Однак цього разу в центрі уваги опинився таємничий літаючий об'єкт.

Місцеві жителі активно ділилися своїми враженнями. Один з очевидців заявив: "Це інопланетний навігатор". Інший свідок, Розанна, додала: "Це точно схоже на НЛО". Ще одна жінка, вражена побаченим, висловила занепокоєння: "Їх збираються викрасти".

Загадковий об'єкт, що нагадує за формою планету Сатурн, чітко виднівся на тлі блакитного неба Фото: Jam Press

Видання зазначає, що регіон уже давно є місцем частих спостережень ймовірних НЛО. За останні роки тут зафіксували десятки подібних випадків. У жовтні ще одне загадкове явище сталося в Куернаваку, на південь від Мехіко: ймовірний НЛО був помічений над автозаправною станцією. Очевидці зняли на відео, як об'єкт завис у небі на тлі палючого сонця.

"Ми знаходимося тут, на розі проспекту Теопансолько і проспекту План-де-Аяла. Це бачу не тільки я, тут є різні люди", — повідомив очевидець.

За його словами, рух у цьому районі навіть призупинився через загальний інтерес до того, що відбувається.

Однак думки з приводу цих явищ розділилися. Одні впевнені, що це реальні докази існування позаземних цивілізацій, інші сумніваються, вважаючи побачене підробкою.

"Вони пішли дзвонити додому", "Він погойдується на мотузці, тож це підробка", "Це НЛО. Кажуть, що вони живуть у сусідньому Тепоцтлані", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

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