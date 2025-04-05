"Схожі на динозаврів": неймовірні історії людей, які стверджують, що їх викрадали прибульці

Випадки ймовірних викрадень інопланетянами продовжують розбурхувати уми людей по всьому світу. Домогосподарка з Нью-Йорка (США) і британський екстрасенс розповіли про дивні нічні візити позаземних істот.

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Про це пише The Mirror.

Випадки ймовірних викрадень інопланетянами давно викликають інтерес публіки, особливо на Заході. Одні розповідають про дивні експерименти, інші — про незрозумілі шрами та імплантати. Попри відсутність наукових доказів, ці історії продовжують з'являтися десятиліттями.

Однією з найвідоміших стала історія домогосподарки з Нью-Йорка (США) Лінди Наполітано. У листопаді 1989 року вона заявила, що її викрали просто зі своєї спальні на Мангеттені. За її словами, інопланетяни підняли її в повітря і відвезли. Незвичайність цього випадку підтверджували 23 очевидці, які стверджували, що бачили, як Лінду піднімали над Бруклінським мостом.

"Якщо у мене були галюцинації, то свідки бачили мої галюцинації", — розповіла американка.

Її історія стала настільки популярною, що 2022 року лягла в основу серіалу Netflix "Викрадення інопланетянами на Мангеттені".

Лінда Наполітано (ліворуч) Фото: Netflix

Того ж року зі схожими заявами виступив британець Філіп Кінселла. Він розповів, що прокинувся серед ночі й був паралізований, після чого його левітували по будинку і закріпили голим на дошці, де йому нібито вживили зонд. За його описом, викрадачі виглядали як "семифутові динозаври". Філіп стверджує, що в нього залишилися сліди за вухом та імплантат, вкритий органічною тканиною. Він порадив звертати увагу на свербіж, дивні відчуття і робити рентген — іноді імплантати видно на знімках.

Цікаво, що схожі симптоми спостерігалися і в інших людей. Наприклад, в актриси Френ Дрешер та її колишнього чоловіка виявилися ідентичні шрами на руках, про що вона розповіла в інтерв'ю.

Філіп Кінселла розповів, що прокинувся серед ночі і був паралізований Фото: X (Twitter)

Філіп також поділився, що після викрадення страждав від сильних носових кровотеч і відчував сильний сором.

"Я міг просто сидіти в поїзді, і раптом починала йти кров", — згадує він. Лінда Наполітано розповідала про схожі симптоми: у неї з'явилася шишка на носі й почалися кровотечі.

Філіп переконаний: багато жертв викрадень не пам'ятають подробиць через так звану "екранну пам'ять", коли справжні спогади підміняють неправдивими образами або фрагментами. Чоловік упевнений, що з часом ці фрагменти можуть спливти — і тоді люди зрозуміють, що з ними справді сталося.

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Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.