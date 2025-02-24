Военный летчик рассказал о тревожной встрече с НЛО во время секретного задания (фото)

Пилот рассказал о шокирующем инциденте, который вновь поднимает вопросы о существовании НЛО. По его словам, загадочный объект промчался рядом с его самолетом на сверхзвуковой скорости.

Related video

ВВС США зафиксировали новую встречу с неопознанным летающим объектом (НЛО). Пилот, выступающий под позывным "Трой 21", заявил о близком столкновении с загадочным аппаратом во время выполнения секретной миссии над Калифорнией. По его словам, объект двигался на сверхзвуковой скорости и пролетел всего в 10 футах (3 метра) от крыла самолета. Об этом пишет The Mirror.

Инцидент произошел 17 сентября 2024 года. В аудиозаписи общения пилота с диспетчером воздушного движения Лос-Анджелеса слышно, как он сообщает: "Это прозвучит странно, но прямо под моим крылом что-то пролетело — возможно, размером с футбольный мяч". Диспетчер предположил, что это мог быть беспилотник, однако летчик не смог подтвердить данную версию. По его описанию, объект имел темно-серую цилиндрическую форму и был размером с футбольный мяч.

Позднее пилот сообщил о повторном появлении НЛО в 60 милях (96 метров) от первоначального места наблюдения. Однако другой голос в Центре управления полетами поспешил отмахнуться от ситуации: "Здесь было сообщение об НЛО, но теперь все улажено. Он исчез, так что не беспокойтесь об этом".

Инцидент произошел 17 сентября 2024 года Фото: News Nation

Бывший агент ФБР Бен Хансен в беседе с NewsNation высказал предположение, что объект мог передвигаться со скоростью около 2 Маха (примерно в два раза выше скорости звука), что исключает вероятность того, что это был обычный беспилотник. Он также отметил, что авиадиспетчер, зафиксировавший инцидент, сообщил о нем в Национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC), который является официальной организацией для подобных заявлений.

По мнению Хансена, пилот и экипаж могли выполнять операцию по перехвату наркотиков для Министерства внутренней безопасности США. Самолет Beechcraft 350C, оснащенный современными радарами, часто используется для слежки за незаконной деятельностью. В тот день, около 14:30, экипаж отчетливо разглядел объект в ясном небе.

Бывший агент ФБР Бен Хансен Фото: NewsNation

Несмотря на версии о военных или гражданских беспилотниках, эксперт сомневается, что летательный аппарат имел земное происхождение. Он отметил, что объект был за пределами "зоны военных операций", и любые полеты беспилотников в этом районе должны были быть зарегистрированы.

Издание отмечает, что этот случай пополнил список последних наблюдений НЛО, вызывая новые обсуждения о возможном присутствии инопланетян на Земле.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что в небе над аэропортом заметили "таинственный НЛО". Несколько пилотов заметили странный объект на высоте приблизительно 10 тысяч футов. Новость о необычном происшествии быстро разлетелась по интернету.