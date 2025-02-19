Отменили рейсы: в небе над аэропортом заметили "таинственный НЛО"

Несколько пилотов заметили странный объект на высоте приблизительно 10 тысяч футов. Новость о необычном происшествии быстро разлетелась по интернету.

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Прошлой ночью, 18 февраля, в аэропорту Газиантеп, Турция, произошел неожиданный инцидент, вызвавший временную приостановку авиарейсов. Причиной стало сообщение пилотов о появлении в небе неопознанного светящегося объекта. Об этом пишет The Mirror.

По данным местных СМИ, около 22:00 несколько пилотов заметили странный объект на высоте приблизительно 10 тысяч футов. Они незамедлительно передали информацию диспетчерам. Однако объект не отображался на радаре, что добавило ситуации загадочности.

В качестве меры предосторожности аэропорт приостановил все взлеты и посадки на один час. Позже службы безопасности провели тщательное расследование и предположили, что объект мог быть несанкционированным беспилотником. Около 23:00 работа аэропорта была полностью восстановлена, и авиарейсы возобновились в штатном режиме.

В аэропорту Газиантеп произошел неожиданный инцидент Фото: David Hill

Новость о необычном происшествии быстро разлетелась по интернету. Энтузиасты НЛО активно обсуждали случившееся на форумах, включая Reddit. Один из пользователей утверждал, что несколько недель назад видел похожий объект в районе аэропорта Сан-Франциско. По его словам, яркий объект завис в небе, а затем стремительно переместился на значительное расстояние за считанные секунды.

Некоторые комментаторы считают, что подобные явления могут быть связаны с внеземной активностью. Один из пользователей выразил уверенность, что открытый контакт с инопланетянами "произойдет до 2027 года".

Это не первый случай наблюдения странных объектов в небе. В начале года экипаж частного самолета, летевшего во Флориду, сообщил о НЛО, который двигался зигзагообразной траекторией на высоте 45 тысяч футов. Члены экипажа заметили светящиеся шары, которые, по их словам, будто бы находились в "электрическом облаке".

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.