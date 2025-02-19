Скасували рейси: у небі над аеропортом помітили "таємничий НЛО"

Кілька пілотів помітили дивний об'єкт на висоті приблизно 10 тисяч футів. Новина про незвичайну подію швидко розлетілася інтернетом.

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Минулої ночі, 18 лютого, в аеропорту Газіантеп, Туреччина, стався несподіваний інцидент, що спричинив тимчасове припинення авіарейсів. Причиною стало повідомлення пілотів про появу в небі непізнаного об'єкта, що світиться. Про це пише The Mirror.

За даними місцевих ЗМІ, близько 22:00 кілька пілотів помітили дивний об'єкт на висоті приблизно 10 тисяч футів. Вони негайно передали інформацію диспетчерам. Однак об'єкт не відображався на радарі, що додало ситуації загадковості.

Як запобіжний захід аеропорт призупинив усі злети й посадки на одну годину. Пізніше служби безпеки провели ретельне розслідування і припустили, що об'єкт міг бути несанкціонованим безпілотником. Близько 23:00 роботу аеропорту було повністю відновлено, і авіарейси поновилися в штатному режимі.

В аеропорту Газіантеп стався несподіваний інцидент Фото: David Hill

Новина про незвичайну подію швидко розлетілася інтернетом. Ентузіасти НЛО активно обговорювали те, що трапилося, на форумах, включно з Reddit. Один із користувачів стверджував, що кілька тижнів тому бачив схожий об'єкт у районі аеропорту Сан-Франциско. За його словами, яскравий об'єкт завис у небі, а потім стрімко перемістився на значну відстань за лічені секунди.

Деякі коментатори вважають, що подібні явища можуть бути пов'язані з позаземною активністю. Один із користувачів висловив упевненість, що відкритий контакт з інопланетянами "відбудеться до 2027 року".

Це не перший випадок спостереження дивних об'єктів у небі. На початку року екіпаж приватного літака, що летів до Флориди, повідомив про НЛО, який рухався зигзагоподібною траєкторією на висоті 45 тисяч футів. Члени екіпажу помітили світні кулі, які, за їхніми словами, нібито перебували в "електричній хмарі".

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.