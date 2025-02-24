Військовий льотчик розповів про тривожну зустріч із НЛО під час секретного завдання (фото)

Пілот розповів про шокуючий інцидент, який знову порушує питання про існування НЛО. За його словами, загадковий об'єкт промчав поруч із його літаком на надзвуковій швидкості.

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ВПС США зафіксували нову зустріч із непізнаним літаючим об'єктом (НЛО). Пілот, який виступає під позивним "Трой 21", заявив про близьке зіткнення із загадковим апаратом під час виконання секретної місії над Каліфорнією. За його словами, об'єкт рухався на надзвуковій швидкості і пролетів лише за 10 футів (3 метри) від крила літака. Про це пише The Mirror.

Інцидент стався 17 вересня 2024 року. В аудіозаписі спілкування пілота з диспетчером повітряного руху Лос-Анджелеса чути, як він повідомляє: "Це прозвучить дивно, але прямо під моїм крилом щось пролетіло — можливо, розміром із футбольний м'яч". Диспетчер припустив, що це міг бути безпілотник, однак льотчик не зміг підтвердити цю версію. За його описом, об'єкт мав темно-сіру циліндричну форму і був розміром із футбольний м'яч.

Пізніше пілот повідомив про повторну появу НЛО за 60 миль (96 метрів) від початкового місця спостереження. Однак інший голос у Центрі управління польотами поспішив відмахнутися від ситуації: "Тут було повідомлення про НЛО, але тепер все залагоджено. Він зник, тож не турбуйтеся про це".

Інцидент стався 17 вересня 2024 року Фото: News Nation

Колишній агент ФБР Бен Хансен у бесіді з NewsNation висловив припущення, що об'єкт міг пересуватися зі швидкістю близько 2 Маха (приблизно вдвічі вищою за швидкість звуку), що виключає ймовірність того, що це був звичайний безпілотник. Він також зазначив, що авіадиспетчер, який зафіксував інцидент, повідомив про нього в Національний центр повідомлень про НЛО (NUFORC), який є офіційною організацією для подібних заяв.

На думку Хансена, пілот і екіпаж могли виконувати операцію з перехоплення наркотиків для Міністерства внутрішньої безпеки США. Літак Beechcraft 350C, оснащений сучасними радарами, часто використовується для стеження за незаконною діяльністю. Того дня, близько 14:30, екіпаж чітко розгледів об'єкт у ясному небі.

Колишній агент ФБР Бен Гансен Фото: NewsNation

Попри версії про військові чи цивільні безпілотники, експерт сумнівається, що літальний апарат мав земне походження. Він зазначив, що об'єкт був за межами "зони військових операцій", і будь-які польоти безпілотників у цьому районі мали бути зареєстровані.

Видання зазначає, що цей випадок поповнив список останніх спостережень НЛО, викликаючи нові обговорення про можливу присутність інопланетян на Землі.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що в небі над аеропортом помітили "таємничий НЛО". Кілька пілотів помітили дивний об'єкт на висоті приблизно 10 тисяч футів. Новина про незвичайну подію швидко розлетілася інтернетом.