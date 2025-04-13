"Скам'яніли" на місці: радянські солдати загинули після зустрічі з НЛО, — ЦРУ

За часів СРСР радянські солдати нібито збили НЛО, після чого "перетворилися на кам'яні стовпи" під впливом яскравого спалаху світла.

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Про це пише Fox News, посилаючись на розсекречений документ Центрального розвідувального управління США. Інцидент, імовірно, стався між 1989 і 1990 роками.

Згідно з документом, американська розвідка отримала дані про "космічний корабель у формі тарілки, який летів низько" над військовим підрозділом СРСР, який проходив навчання. Радянські солдати нібито збили невідомий об'єкт ракетою класу "земля-повітря".

Далі описується, як із корабля, що впав біля військової бази, вийшли "п'ять невисоких гуманоїдів із "великими головами і великими чорними очима", які злилися в "єдиний об'єкт", видаючи гучне дзижчання.

У звіті сказано, що "об'єкт" спалахнув яскравим світлом, під впливом якого 23 військовослужбовці "скам'яніли". Двом з очевидців вдалося вижити завдяки тому, що вони стояли в тіні.

Документ свідчить, що останки "скам'янілих солдатів" і НЛО доставили на секретну науково-дослідну базу під Москвою. Дослідники виявили, що молекулярна структура жертв нагадує вапняк.

"Якщо досьє КДБ відповідає дійсності, то це вкрай загрозливий випадок. У інопланетян така зброя і технології, які перевершують усі наші припущення. Вони можуть постояти за себе, якщо на них нападуть", — цитується у звіті неназваний представник ЦРУ.

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Зі свого боку колишній агент ЦРУ Майк Бейкер висловив скепсис щодо незвичайних тверджень у звіті. Він зазначив, що якщо льотчики бачать щось, що вони не можуть одразу впізнати, посадові особи повинні з'ясувати, що це було. Це не означає, що вони розслідують інопланетні кораблі, але люди, як правило, сприймають такі речі саме так.

"Я впевнений, що там щось є", — сказав Бейкер. "Я просто не думаю, що вони висадилися десятиліття тому, перетворили радянських солдатів на вапняк, і ми тільки зараз про це чуємо. Я не думаю, що це так"", — підсумував Бейкер.

Нагадаємо, відомий дослідник позаземних цивілізацій Стівен Грір заявив, що йому пропонували значну суму в $2 мільярди, щоб він перестав публічно говорити про інопланетян.

Також повідомлялося, що американський пілот заявив про близьке зіткнення із загадковим апаратом під час виконання секретної місії над Каліфорнією. За його словами, загадковий об'єкт промчав поруч із літаком на надзвуковій швидкості.