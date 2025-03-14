Гучне викриття: чоловікові пропонували $2 мільярди за мовчання про інопланетян (фото)

Уфолог Стівен Грір повідомив, що отримав щедру пропозицію від впливового представника уряду США, який є одним із провідних спеціалістів із дослідження непізнаних літаючих об'єктів.

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Відомий дослідник позаземних цивілізацій Стівен Грір заявив, що йому пропонували значну суму в $2 мільярди, щоб він перестав публічно говорити про інопланетян. Про це пише Daily Star.

Грір, який заснував у 1990 році Центр з вивчення позаземного розуму, протягом багатьох років робив гучні заяви про існування інопланетян і передбачувані контакти з ними. Однак серед уфологів його постать викликає неоднозначні реакції: одні вважають його авторитетним фахівцем, а інші звинувачують у голослівних твердженнях без реальних доказів.

За словами Гріра, щедра пропозиція надійшла йому від високопоставленого чиновника уряду США, який, як стверджує уфолог, був одним із провідних експертів у галузі вивчення непізнаних літаючих об'єктів.

"Це ціла контррозвідувальна операція з психологічної війни, яку проводять ЦРУ та інші агентства", — заявив він в інтерв'ю.

Відомий дослідник позаземних цивілізацій Стівен Грір Фото: X (Twitter)

Грір стверджує, що вперше зіткнувся з такими методами тиску ще в 90-х роках. Зокрема, він згадав, як генерал Альберт Стабблбайн, який очолював спецвійська й армійську розвідку, пропонував йому велику суму за відмову від публічної діяльності.

"У травні 1992 року він запропонував мені особисто $2 мільярди, якщо я перестану займатися тим, чим займався. Мені було за 30, і як молодий лікар, я подумав: ну що ж...", — розповів уфолог.

Однак ведучий подкасту висловив сумнів у правдивості цієї історії, зазначивши, що в це "досить важко повірити". У відповідь Грір заявив, що готовий пройти перевірку на детекторі брехні й що його дружина може підтвердити його слова.

Генерал Стабблбайн, який, за твердженням Гріра, був причетний до пропозиції, помер у 2017 році у віці 87 років, і вже не може прокоментувати ці заяви.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.