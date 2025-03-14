Громкое разоблачение: мужчине предлагали $2 миллиарда за молчание об инопланетянах (фото)

Уфолог Стивен Грир сообщил, что получил щедрое предложение от влиятельного представителя правительства США, являющегося одним из ведущих специалистов по исследованию неопознанных летающих объектов.

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Известный исследователь внеземных цивилизаций Стивен Грир заявил, что ему предлагали внушительную сумму в $2 миллиарда, чтобы он перестал публично говорить об инопланетянах. Об этом пишет Daily Star.

Грир, основавший в 1990 году Центр по изучению внеземного разума, на протяжении многих лет делал громкие заявления о существовании инопланетян и предполагаемых контактах с ними. Однако среди уфологов его фигура вызывает неоднозначные реакции: одни считают его авторитетным специалистом, а другие обвиняют в голословных утверждениях без реальных доказательств.

По словам Грира, щедрое предложение поступило ему от высокопоставленного чиновника правительства США, который, как утверждает уфолог, был одним из ведущих экспертов в области изучения неопознанных летающих объектов.

"Это целая контрразведывательная операция по психологической войне, проводимая ЦРУ и другими агентствами", — заявил он в интервью.

Известный исследователь внеземных цивилизаций Стивен Грир Фото: X (Twitter)

Грир утверждает, что впервые столкнулся с такими методами давления еще в 90-х годах. В частности, он вспомнил, как генерал Альберт Стабблбайн, возглавлявший спецназ и армейскую разведку, предлагал ему крупную сумму за отказ от публичной деятельности.

"В мае 1992 года он предложил мне лично $2 миллиарда, если я перестану заниматься тем, чем занимался. Мне было за 30, и как молодой врач, я подумал: ну что ж…", — рассказал уфолог.

Однако ведущий подкаста выразил сомнение в правдивости этой истории, отметив, что в это "довольно трудно поверить". В ответ Грир заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи и что его жена может подтвердить его слова.

Генерал Стабблбайн, который, по утверждению Грира, был причастен к предложению, скончался в 2017 году в возрасте 87 лет, и уже не может прокомментировать эти заявления.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.