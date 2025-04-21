Уничтожение репутации и малые роялти: как ИИ-компании покупают лица актеров и пользуются ими

В свое время ряд актеров активно продавали свои лица ИИ-компаниям. Однако впоследствии часть из них пожаловалась, что им не выплачивают обещанных средств, а их публичную репутацию пытаются всячески уничтожить.

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Об этом сообщает издание Japan Times.

Южнокорейский актер Саймон Ли был ошеломлен, когда увидел, что его образ — иногда как гинеколога или хирурга — используют для рекламы сомнительных лекарств в TikTok и Instagram. Он говорит, что не представлял, как его образ будут использовать.

"Если бы это была хорошая реклама, для меня это было бы хорошо. Но очевидно, что это такое мошенничество", — сказал он.

Мужчина добавил, что условия его контракта не позволяли ему добиться удаления видео.В результате он остался со своим цифровым клоном, который пропагандирует чай из мелиссы для похудения или ледяные ванны для борьбы с прыщами.

Похожую историю рассказал 29-летний американский актер из Нью-Йорка Адам Кой. Мужчина решил продать свой образ ИИ-компании за удовлетворительную сумму, но впоследствии он узнал, что начали "появляться проблемы".

"Если бы я был более успешным, то я чувствую, что мог бы подумать об этической стороне вопроса. Но я спрашивал себя — правильно ли я поступаю, делая это?" — сказал господин Кой, когда однажды мать его напарника наткнулась на видео, на которых его цифровой клон утверждал, что пришел из будущего, и извещал о будущих катастрофах.

Мужчина говорит, что его контракт с ИИ-компанией запрещает лишь использование его образа в порнографических целях или в связи с алкоголем и табаком. Однако увиденный ролик он назвал "сюром" и говорит, что не думал, что окажется в такой ситуации.

Журналисты пишут, что ряду актеров пришлось "пожалеть" о своем поступке, когда они поняли, в какую юридическую и финансовую неприятность вляпались. В частности, ИИ-компании начали использовать образы актеров в массе рекламных продуктов, которые вредят репутации людей.

Кроме того, в адрес актеров звучат угрозы как со стороны клиентов, которые узнают цифровые образы в реальных актерах, так и сами компании. Второй проблемой стали невысокие роялти, когда вместо обещанных выплат они получают незначительные суммы средств за использование их образа.

Юрист по коммерческому праву Алисса Малкиоди говорит, что ИИ-компании пользуются пробелами в законодательствах стран по использованию цифровых и созданных на основе реальных изображений образов.

"Одним из главных недостатков является использование широких, постоянных и неизменных формулировок, которые дают компании полное право собственности или неограниченные права на использование голоса, изображения и образа создателя в любой среде", — сказала она.

По словам юристки, в контактах часто содержатся пункты, которые считаются злоупотреблениями. Как, например, в формулировке "всемирное, неограниченное, безвозвратное использование без права отказа".

"Технологии развиваются быстрее, чем могут на это реагировать суды или законодательные органы. Это не вымышленные лица, это — реальные люди. Поэтому я всем советую быть внимательными, что именно вы подписываете", — отметила госпожа Малкиоди.

Ранее сообщалось, как ИИ в образе Иисуса посоветовал готовиться к концу света. Искусственный интеллект в образе Иисуса Христа на Пасху посоветовал пользователям готовиться к концу света с помощью аптечки от международной организации "Красный Крест".

Впоследствии стало известно, что ИИ ошибается с ответами в 60% случаев. Ученые выяснили, что полагаться на искусственный интеллект в этом деле, это последнее, что стоит делать людям.