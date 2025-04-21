Знищення репутації та малі роялті: як ШІ-компанії купують обличчя акторів і користуються ними

Свого часу низка акторів активно продавала свої образи ШІ-компаніям. Однак згодом частина з них поскаржилася, що їм не виплачують обіцяних коштів, а їхню публічну репутацію намагаються всіляко знищити.

Related video

Про це повідомляє видання Japan Times.

Південнокорейський актор Саймон Лі був приголомшений, коли побачив, що його образ — іноді як гінеколога чи хірурга — використовують для реклами сумнівних ліків у TikTok та Instagram. Він говорить, що не уявляв, як його образ будуть використовувати.

"Якби це була гарна реклама, для мене це було б добре. Але очевидно, що це таке шахрайство", — сказав він.

Чоловік додав, що умови його контракту не дозволяли йому домогтися видалення відео.У результаті він залишився зі своїм цифровим клоном, який пропагує чай з меліси для схуднення або крижані ванни для боротьби з прищами.

Схожу історію розповів 29-річний американський актор із Нью-Йорка Адам Кой. Чоловік вирішив продати свій образ ШІ-компанії за задовільну суму, та згодом він дізнався, що почали "з'являтися проблеми".

"Якби я був більш успішним, то я відчуваю, що міг би подумати про етичну сторону питання. Та я питав себе — чи я правильно чиню, роблячи це?". — сказав пан Кой, коли одного разу мати його напарника натрапила на відео, на яких його цифровий клон стверджував, що прийшов із майбутнього, і сповіщав про майбутні катастрофи.

Чоловік каже, що його контракт з ШІ-компанією забороняє лише використання його образу в порнографічних цілях або у зв’язку з алкоголем і тютюном. Однак побачений ролик він назвав "сюром" і каже, що не думав, що опиниться в такій ситуації.

Журналісти пишуть, що низці акторів довелося "пошкодувати" про свій вчинок, коли вони зрозуміли, в яку юридичну та фінансову халепу вскочили. Зокрема, ШІ-компанії почали використовувати образи акторів у масі рекламних продуктів, які шкодять репутації людей.

Крім того, на адресу акторів звучать погрози як зі сторони клієнтів, які впізнають цифрові образи в реальних акторах, так і самі компанії. Другою проблемою стали невисокі роялті, коли замість обіцяних виплат вони отримують незначні суми коштів за використання їх образу. Юристка з комерційного права Алісса Малкіоді каже, що ШІ-компанії користуються прогалинами у законодавствах країн щодо використання цифрових та створених на основі реальних зображень образів.

"Одним із головних недоліків є використання широких, постійних і незмінних формулювань, які дають компанії повне право власності або необмежені права на використання голосу, зображення та подоби творця в будь-якому середовищі", — сказала вона.

За словами юристки, контактах часто містяться пункти, які вважаються зловживаннями. Як, наприклад, у формулюванні "всесвітнє, необмежене, безповоротне використання без права відмови".

"Технології розвиваються швидше, ніж можуть на це реагувати суди чи законодавчі органи. Це не вигадані обличчя, це — реальні люди. Тому я всіх раджу бути уважними, що саме ви підписуєте", — відзначила пані Малкіоді.

Раніше повідомлялося, як ШІ в образі Ісуса порадив готуватись до кінця світу. Штучний інтелект в образі Ісуса Христа на Великдень порадив користувачам готуватись до кінця світу за допомогою аптечки від міжнародної організації "Червоний Хрест".

Згодом стало відомо, що ШІ помиляється з відповідями у 60% випадків. Учені з'ясували, що покладатися на штучний інтелект у цій справі, це останнє, що варто робити людям.