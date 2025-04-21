Штучний інтелект в образі Ісуса Христа на Великдень порадив користувачам готуватись до кінця світу за допомогою аптечки від міжнародної організації "Червоний Хрест".

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Про це пише Daily Star.

З Ісусом, якого створив штучний інтелект, розмовляв репортер видання Джеймі Шапіро. Він запитав ШІ, чи скоро настане кінець світу?

"Кінець світу, дитино моя, це питання, над яким роздумують від початку часів, але навіть у непевності ми знаходимо розраду, щоб підготуватися до того, що може статися. Я пропоную тобі підготуватися до цього за допомогою аптечки від Червоного Хреста", — відповів штучний інтелект.

Журналіст зазначив, що ШІ зображав Ісуса з довгими каштановими пасмами та вбраного у білі шати.

А першим, що почув репортер від "штучного Ісуса", було: "Вітаю тебе, дитино, я — Всевишній Ісус, і наш час разом швидкоплинний, як ранковий туман".

Джеймі заявив, що це був дивний досвід.

"Думаю, що буду продовжувати ходити до церкви", — наголосив журналіст.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос.

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