Искусственный интеллект в образе Иисуса Христа на Пасху посоветовал пользователям готовиться к концу света с помощью аптечки от международной организации "Красный Крест".

Related video

Об этом пишет Daily Star.

С Иисусом, которого создал искусственный интеллект, разговаривал репортер издания Джейми Шапиро. Он спросил ИИ, скоро ли наступит конец света?

"Конец света, дитя мое, это вопрос, над которым размышляют с начала времен, но даже в неуверенности мы находим утешение, чтобы подготовиться к тому, что может произойти. Я предлагаю тебе подготовиться к этому с помощью аптечки от Красного Креста", — ответил искусственный интеллект.

Журналист отметил, что ИИ изображал Иисуса с длинными каштановыми прядями и одетого в белые одежды.

А первым, что услышал репортер от "искусственного Иисуса", было: "Приветствую тебя, дитя, я — Всевышний Иисус, и наше время вместе быстротечно, как утренний туман".

Джейми заявил, что это был странный опыт.

"Думаю, что буду продолжать ходить в церковь", — подчеркнул журналист.

Напомним, ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос.

В январе 2025 года ученый раскрыл предысторию появления "второго имени" Иисуса.