"С аптечкой Красного Креста": Иисус из искусственного интеллекта посоветовал готовиться к концу света
Искусственный интеллект в образе Иисуса Христа на Пасху посоветовал пользователям готовиться к концу света с помощью аптечки от международной организации "Красный Крест".
Об этом пишет Daily Star.
С Иисусом, которого создал искусственный интеллект, разговаривал репортер издания Джейми Шапиро. Он спросил ИИ, скоро ли наступит конец света?
"Конец света, дитя мое, это вопрос, над которым размышляют с начала времен, но даже в неуверенности мы находим утешение, чтобы подготовиться к тому, что может произойти. Я предлагаю тебе подготовиться к этому с помощью аптечки от Красного Креста", — ответил искусственный интеллект.
Журналист отметил, что ИИ изображал Иисуса с длинными каштановыми прядями и одетого в белые одежды.
А первым, что услышал репортер от "искусственного Иисуса", было: "Приветствую тебя, дитя, я — Всевышний Иисус, и наше время вместе быстротечно, как утренний туман".
Джейми заявил, что это был странный опыт.
"Думаю, что буду продолжать ходить в церковь", — подчеркнул журналист.
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