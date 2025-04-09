Топ-5 смартфонов, которые не стоит покупать: за что эксперты невзлюбили эти модели (видео)

В антирейтинг, составленный тестировщиками hotline.ua, попали такие телефоны, как Microsoft Surface Duo 2, Infinix Zero Flip, iPhone 16 Pro Max, Huawei Mate X3, Sony Xperia 1 VI.

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Об этом hotline.ua пишет в своем материале.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2

Несмотря на то, что Microsoft Surface Duo 2 может похвастать огромным дисплеем (8,3 дюйма по диагонали), он во многом уступает раскладным моделям, которые стоят столько же. Цена "книжки" варьируется от 28 тыс. грн до 53 тыс. грн в зависимости от объема памяти. Эксперты пишут, что за подобные суммы можно приобрести, например, Samsung Galaxy Fold 4, который имеет куда лучший процессор, более качественные камеры и больше гигабайт встроенной и оперативной памяти.

Телефон iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ

Эксперты сетуют на слишком уж большой объем памяти у iPhone 16 Pro Мах. У многих смартфонов по умолчанию установлены кодеки, позволяющие снизить "вес" фото- и видеофайлов без потери в качестве. Тестировщики уверяют, что если делать снимки ежедневно, то через 6 месяцев хранилище будет заполнено на 256 ГБ. Но ведь в реальности мало кто так поступает.

Большой объем памяти могут оценить те, кто занимается съемкой на профессиональном уровне. А если нужно дополнительное хранилище, то проще приобрести не смартфон за максимум 107 тыс. грн, а телефон с хранилищем на 512 ГБ (47 тыс. грн) и MagSafe SSD на 1 ТБ за 4,6 тыс. грн.

Раскладушка Huawei Mate X3

Минусом смартфонов от данного производителя является отсутствие доступа к магазину приложений Google Play Store и платежному сервису Google Pay, так как компания находится под санкциями США. Телефон Huawei Mate X3 стоит более 50 тыс. грн, но даже расплатиться с его помощью в магазине пользователь не сможет. Эксперты рекомендуют обратить внимание на аппараты, которые поддерживаются в Европе и в Украине.

Телефон Infinix Zero Flip

Тестировщиков разочаровал маломощный чипсет данной модели, а именно — Dimensity 8020. она настолько слабый, что работает хуже, чем Snapdragon 888, выпущенный в 2021 году, отмечают специалисты. Они также считают, что чип проигрывает в пух и прах новому флагманскому процессору Snapdragon 8 Gen 3.

Может быть, такой смартфон подойдет пользователям, не нуждающимся в высокой производительности, но достаточно добавить буквально пару тысяч гривен, и можно будет приобрести Galaxy Flip 6 с новым чипом 8 Gen 3. Также у Flip 6 больший объем оперативной памяти и присутствует оптическая стабилизация камеры, в отличие от Infinix Zero Flip.

Смартфон Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI отличает хорошая камера с оптическим зумом, способная снимать 4К-видео. Так что эту модель можно было бы включить в список лучших камерофонов. Однако тестировщики напоминают, что на рынке существует Xiaomi Mi 14 Ultra, который тоже имеет впечатляющую камеру с оптикой от фирмы Leica, но стоит дешевле. Xperia 1 VI стоит дороже китайского смартфона минимум на 5 тыс. грн.

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