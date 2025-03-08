Топ-7 знаковых Android-смартфонов, которые заставили отказаться от iPhone (фото, видео)

В рейтинге — Google Pixel XL, Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S7, BlackBerry Passport, Motorola Razr+ (2024), HTC Evo 4G, Sony Xperia 1.

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Android-смартфоны популярны во всем мире, однако у них есть очень сильный конкурент — iPhone. Издание androidpolice.com решило напомнить о знаковых гаджетах, которые переломили ход истории и заставили многий перейти с iPhone на устройства под управлением ОС Android.

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 был оснащен чипсетом Snapdragon 845, качественной 6,4-дюймовой Super AMOLED-панелью с фантастически яркими цветами и насыщенностью. Он также имел сканер радужной оболочки глаза для биометрии, сканер отпечатков пальцев на задней панели, встроенные в заднюю панель датчики сердечного ритма и кислорода в крови.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 Фото: pcwelt.de

Note 9 располагал слотом для карт microSD и разъемом для наушников 3,5 мм, включал MST для совершения платежей на устаревших кредитных картах. "Если бы вы были энтузиастом Android в 2018 году, вы, вероятно, хотели бы Galaxy Note 9", — замечают авторы материала.

Google Pixel XL

Смартфоны линейки Pixel XL получили уже узнаваемый дизайн Pixel и заложили основу для будущих устройств. Pixel XL также были тонкими и легкими, толщиной всего 8,5 мм и весом всего 168 г. Несмотря на тонкие рамки, компания Google не пожертвовала мощностью, установив чипсет Snapdragon 821.

Смартфон Google Pixel XL Фото: curved.de

Хотя камера этой модели не изменила отрасль, как это было у Pixel 2 XL, она не была слабой. Производительность при тусклом освещении была превосходной для того времени.

BlackBerry Passport

Смартфон BlackBerry Passport работал на ОС BlackBerry 10, однако, чтобы увеличить количество доступных приложений и компенсировать отсутствие интереса со стороны разработчиков, BlackBerry добавила среду выполнения Android 4.3 в BB10. Не все приложения были совместимы, например, не было доступа к Play Store, но было удобно использовать приложения Android, пользуясь клавиатурой этого телефона. Passport поставлялся с предустановленным Amazon Appstore, который позволял пользователям легко получать доступ к многочисленным приложениям Android. Также можно было загружать APK для программ, недоступных на Amazon.

Смартфон BlackBerry Passport Фото: curved.de

Его дисплей с соотношением сторон 1:1 идеально подходил для чтения электронных писем и файлов PDF. Он также имел одну из лучших клавиатур среди всех BlackBerry. Экранная клавиатура добавляла универсальности в зависимости от того, в каком приложении был пользователь, и сделала набор текста более удобным.

HTC Evo 4G

Смартфон HTC Evo 4G отличал от iPhone большой (на то время, — ред.) и качественный дисплей с диагональю в 4,3 дюйма. HTC Sense работал хорошо, с плавной анимацией и крутыми настройками, которые демонстрировали высокий потенциал ОС Android.

Обзор HTC Evo 4G

Дизайн оборудования с мягким на ощупь пластиком и металлической подставкой, идеально подходящей для просмотра видео, также впечатлял пользователей. К сожалению, HTC в последующие годы отстала от конкурентов, но Evo вывел Android в массовый оборот в начале 2010-х.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr+ (2024) — самый интересный складной телефон, считают авторы материала. Его выделяет среди конкурентов сочетание стиля и функциональности. Он имеет удобный 4-дюймовый внешний дисплей, он более прочный, чем другие "раскладушки".

Обзор Motorola Razr+ (2024)

Motorola стоило бы предложить пользователям лучшую поддержку программного обеспечения. Это, пожалуй, единственный минус данной модели.

Samsung Galaxy S7

После Galaxy Note 4 вышли телефоны Galaxy S5 и S6, дизайн которых был несколько странноватым. Однако с Samsung Galaxy S7 мог порадовать пользователей своим внешним видом. Это был самый изысканный дизайн Galaxy за последние годы и превосходный телефон для использования. Он хорошо ощущался в руке, настолько, что даже TouchWiz не слишком беспокоил.

Обзор Samsung Galaxy S7

Этот телефон, если бы его обновить до современного уровня, легко смог бы конкурировать с Apple iPhone 16e и предыдущими моделями iPhone SE. Galaxy S7 показал, что Samsung знает, как проектировать флагман премиум-класса, стоящий дополнительных денег.

Sony Xperia 1

В смартфоне Xperia 1 привлекает его дисплей 4K. Переход с разрешения 1080p на разрешение 2K не является кардинальным улучшением, но улучшения становятся заметными при переходе на 4K. Потоковое видео в 4K выглядит потрясающе еще и благодаря соотношению сторон 21:9. Xperia 1 не был без недостатков. Ему требовалась более мощная батарея, так как аккумулятор емкостью 3300 мАч с трудом держал заряд целый день.

Обзор Sony Xperia 1

"Нам также хотелось бы больше лет поддержки программного обеспечения от Sony. Тем не менее, Xperia 1 по-прежнему находится в нашем списке из-за своего фантастического дисплея, тонкого, изящного дизайна и высокой производительности", — заключили авторы.

Ранее мы писали, что Samsung показала весьма нетипичный смартфон на MWC 2025. Южнокорейский бренд показал странный двойной раскладной телефон. Этот концепт, названный Asymmetric Flip, выглядит как модель Galaxy Z Flip, но с двумя складывающимися внутрь шарнирами.