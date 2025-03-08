Топ-7 знакових Android-смартфонів, які змусили відмовитися від iPhone (фото, відео)

У рейтингу — Google Pixel XL, Samsung Galaxy Note 9 і Galaxy S7, BlackBerry Passport, Motorola Razr+ (2024), HTC Evo 4G, Sony Xperia 1.

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Android-смартфони популярні в усьому світі, однак у них є дуже сильний конкурент — iPhone. Видання androidpolice.com вирішило нагадати про знакові гаджети, які переламали хід історії та змусили багатьох перейти з iPhone на пристрої під управлінням ОС Android.

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 був оснащений чипсетом Snapdragon 845, якісною 6,4-дюймовою Super AMOLED-панеллю з фантастично яскравими кольорами та насиченістю. Він також мав сканер райдужної оболонки ока для біометрії, сканер відбитків пальців на задній панелі, вбудовані в задню панель датчики серцевого ритму і кисню в крові.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 Фото: pcwelt.de

Note 9 мав слот для карт microSD і роз'єм для навушників 3,5 мм, включав MST для здійснення платежів на застарілих кредитних картах. "Якби ви були ентузіастом Android у 2018 році, ви, ймовірно, хотіли б Galaxy Note 9", — зауважують автори матеріалу.

Google Pixel XL

Смартфони лінійки Pixel XL отримали вже впізнаваний дизайн Pixel і заклали основу для майбутніх пристроїв. Pixel XL також були тонкими і легкими, завтовшки лише 8,5 мм і вагою лише 168 г. Незважаючи на тонкі рамки, компанія Google не пожертвувала потужністю, встановивши чипсет Snapdragon 821.

Смартфон Google Pixel XL Фото: curved.de

Хоча камера цієї моделі не змінила галузь, як це було у Pixel 2 XL, вона не була слабкою. Продуктивність при тьмяному освітленні була чудовою для того часу.

BlackBerry Passport

Смартфон BlackBerry Passport працював на ОС BlackBerry 10, однак, щоб збільшити кількість доступних додатків і компенсувати відсутність інтересу з боку розробників, BlackBerry додала середовище виконання Android 4.3 до BB10. Не всі додатки були сумісні, наприклад, не було доступу до Play Store, але було зручно використовувати додатки Android, користуючись клавіатурою цього телефону. Passport постачався з попередньо встановленим Amazon Appstore, який дозволяв користувачам легко отримувати доступ до численних додатків Android. Також можна було завантажувати APK для програм, недоступних на Amazon.

Смартфон BlackBerry Passport Фото: curved.de

Його дисплей зі співвідношенням сторін 1:1 ідеально підходив для читання електронних листів і файлів PDF. Він також мав одну з найкращих клавіатур серед усіх BlackBerry. Екранна клавіатура додавала універсальності залежно від того, в якому застосунку був користувач, і зробила набір тексту зручнішим.

HTC Evo 4G

Смартфон HTC Evo 4G вирізняв від iPhone великий (на той час, — ред.) і якісний дисплей з діагоналлю в 4,3 дюйма. HTC Sense працював добре, з плавною анімацією і крутими налаштуваннями, які демонстрували високий потенціал ОС Android.

Огляд HTC Evo 4G

Дизайн обладнання з м'яким на дотик пластиком і металевою підставкою, що ідеально підходить для перегляду відео, також вражав користувачів. На жаль, HTC у наступні роки відстала від конкурентів, але Evo вивів Android у масовий обіг на початку 2010-х.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr+ (2024) — найцікавіший складаний телефон, вважають автори матеріалу. Його вирізняє з-поміж конкурентів поєднання стилю та функціональності. Він має зручний 4-дюймовий зовнішній дисплей, він міцніший, ніж інші "розкладачки".

Огляд Motorola Razr+ (2024)

Motorola варто було б запропонувати користувачам кращу підтримку програмного забезпечення. Це, мабуть, єдиний мінус цієї моделі.

Samsung Galaxy S7

Після Galaxy Note 4 вийшли телефони Galaxy S5 і S6, дизайн яких був дещо дивним. Однак з Samsung Galaxy S7 міг порадувати користувачів своїм зовнішнім виглядом. Це був найвишуканіший дизайн Galaxy за останні роки та чудовий телефон для використання. Він добре відчувався в руці, настільки, що навіть TouchWiz не надто турбував.

Огляд Samsung Galaxy S7

Цей телефон, якби його оновити до сучасного рівня, легко зміг би конкурувати з Apple iPhone 16e і попередніми моделями iPhone SE. Galaxy S7 показав, що Samsung знає, як проєктувати флагман преміум-класу, вартий додаткових грошей.

Sony Xperia 1

У смартфоні Xperia 1 приваблює його дисплей 4K. Перехід з роздільної здатності 1080p на роздільну здатність 2K не є кардинальним поліпшенням, але поліпшення стають помітними при переході на 4K. Потокове відео в 4K має приголомшливий вигляд ще й завдяки співвідношенню сторін 21:9. Xperia 1 не був без недоліків. Йому була потрібна потужніша батарея, оскільки акумулятор ємністю 3300 мАг ледве тримав заряд цілий день.

Огляд Sony Xperia 1

"Нам також хотілося б більше років підтримки програмного забезпечення від Sony. Проте, Xperia 1, як і раніше, перебуває в нашому списку через свій фантастичний дисплей, тонкий, витончений дизайн і високу продуктивність", — підсумували автори.

Раніше ми писали, що Samsung показала вельми нетиповий смартфон на MWC 2025. Південнокорейський бренд показав дивний подвійний розкладний телефон. Цей концепт, названий Asymmetric Flip, схожий на модель Galaxy Z Flip, але з двома шарнірами, що складаються всередину.