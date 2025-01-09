OnePlus 13 оказался лучше iPhone 16 Pro Max: эксперты назвали главную отличительную черту

OnePlus 13 может работать 19 часов 45 минут, в то время как iPhone 16 Pro Max проработал 17 часов 17 минут на одном заряде.

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Телефоны OnePlus доказали свою довольно высокую автономность в последние годы, и похоже, что только что анонсированный OnePlus 13 продолжает эту тенденцию. Об этом пишет Tom's Guide.

За последние несколько лет были невероятные достижения в продолжительности работы аккумулятора телефона: iPhone 16 Pro Max превысил 17 часов на одной зарядке в пользовательском тесте аккумулятора.

Устройства с лучшим временем работы батареи могут работать 14 часов и более. В прошлом году OnePlus 12 поразил, продержавшись более 17 часов, в то время как OnePlus 12R среднего класса пошел еще дальше, превысив 18 часов. Это довольно хорошие результаты. Но OnePlus 13 превзошел обе прошлогодние модели — новый флагман продолжал работать 19 часов и 45 минут. Этого недостаточно, чтобы претендовать на первое место в списке самых "живучих" телефонов, но это заслуженная серебряная медаль, пишет СМИ.

OnePlus удалось превзойти крупнейших конкурентов и даже собственные самые производительные телефоны. Плюс ко всему, OnePlus 13 предлагает одну из лучших по качеству камер среди всех моделей бренда.

Asus ROG Phone 9 Pro по-прежнему опережает OnePlus 13 почти на час, но этого следовало ожидать, так как этот смартфон создан для геймеров и предполагает наличие емкого аккумулятора. ROG Phone 9 Pro рассчитан на длительное время работы от одного заряда. Зато OnePlus 13 опережает Asus ROG Phone 8 Pro 2023 года, который показал время 18 часов 48 минут.

Из основных флагманов, которые сейчас продаются, ближе всего к показателям новинки iPhone 16 Pro Max, продемонстрировавший 17 часов и 17 минут.

Использование 80-ваттного зарядного блока означает, что телефон может достичь 56-процентного заряда всего за 15 минут. К 30-минутной отметке этот показатель достигает 92%. Стоит отметить, что OnePlus 12 справляется быстрее, используя блок на 80 Вт — 60% через 15 минут и 100% через полчаса. Но нужно учесть, что у OnePlus 12 батарея меньшей емкости. Что касается iPhone 16 Pro Max, то телефон достигает 29% и 55% после 15- и 30-минутных отметок соответственно.

Между тем Pixel 9 Pro XL показал себя немного лучше — 35% после 15 минут и 63% после получаса. Затем следует Galaxy S24 Ultra, который достиг 39% и 71% после того же периода времени. Очевидно, что все три телефона имеют значительно более медленную скорость подзарядки, особенно iPhone. Так что они, очевидно, будут отставать в этой области.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.