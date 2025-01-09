OnePlus 13 виявився кращим за iPhone 16 Pro Max: експерти назвали головну відмінну рису

OnePlus 13 може працювати 19 годин 45 хвилин, тоді як iPhone 16 Pro Max пропрацював 17 годин 17 хвилин на одному заряді.

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Телефони OnePlus довели свою досить високу автономність в останні роки, і схоже, що щойно анонсований OnePlus 13 продовжує цю тенденцію. Про це пише Tom's Guide.

За останні кілька років були неймовірні досягнення в тривалості роботи акумулятора телефону: iPhone 16 Pro Max перевищив 17 годин на одній зарядці в призначеному для користувача тесті акумулятора.

Пристрої з найкращим часом роботи батареї можуть працювати 14 годин і більше. Минулого року OnePlus 12 вразив, протримавшись понад 17 годин, тоді як OnePlus 12R середнього класу пішов ще далі, перевищивши 18 годин. Це досить хороші результати. Але OnePlus 13 перевершив обидві торішні моделі — новий флагман продовжував працювати 19 годин і 45 хвилин. Цього недостатньо, щоб претендувати на перше місце в списку найбільш "живучих" телефонів, але це заслужена срібна медаль, пише ЗМІ.

OnePlus вдалося перевершити найбільших конкурентів і навіть власні найпродуктивніші телефони. Плюс до всього, OnePlus 13 пропонує одну з найкращих за якістю камер серед усіх моделей бренду.

Asus ROG Phone 9 Pro, як і раніше, випереджає OnePlus 13 майже на годину, але цього слід було очікувати, адже цей смартфон створений для геймерів і передбачає наявність ємного акумулятора. ROG Phone 9 Pro розрахований на тривалий час роботи від одного заряду. Зате OnePlus 13 випереджає Asus ROG Phone 8 Pro 2023 року, який показав час 18 годин 48 хвилин.

З основних флагманів, які зараз продаються, найближче до показників новинки iPhone 16 Pro Max, який продемонстрував 17 годин і 17 хвилин.

Використання 80-ватного зарядного блоку означає, що телефон може досягти 56-відсоткового заряду всього за 15 хвилин. До 30-хвилинної позначки цей показник досягає 92%. Варто зазначити, що OnePlus 12 справляється швидше, використовуючи блок на 80 Вт — 60% за 15 хвилин і 100% за півгодини. Але потрібно врахувати, що в OnePlus 12 батарея меншої ємності. Що стосується iPhone 16 Pro Max, то телефон досягає 29% і 55% після 15- і 30-хвилинних позначок відповідно.

Тим часом Pixel 9 Pro XL показав себе трохи краще — 35% після 15 хвилин і 63% після півгодини. За ним слідує Galaxy S24 Ultra, який досяг 39% та 71% після того ж періоду часу. Очевидно, що всі три телефони мають значно повільнішу швидкість заряджання, особливо iPhone. Тож вони, вочевидь, будуть відставати в цій галузі.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.