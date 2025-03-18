Про OLED можно забыть: как новейшая технология Sony кардинально изменит телевизоры

Cветодиодная подсветка нового поколения может по отдельности управлять тремя основными цветами для создания насыщенных и реалистичных изображений.

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Компания Sony объявила, что разработала совершенно новую технологию дисплея, способную воспроизводить цвета гораздо лучше, чем светодиодные и OLED-экраны. Издание ZDNET описало, как она может изменить индустрию телевизоров.

Технология панелей называется "Новый светодиод RGB" (New RGB LED), она может по отдельности управлять тремя основными цветами светодиодов: красным, зеленым и синим, чтобы свет разного цвета создавался независимо. Результатом является более высокая чистота или точность цвета. Если верить разработчикам изображения будут охватывать 99% цветового пространства DCI-P3 и около 90% телевизионного стандарта ITU-R BT.2020.

Недавно писали, что прорывной технологией может стать тандемный OLED. Благодаря двум слоям подсветки телевизоры станут намного ярче.

Принцип работы новых RGB светодиодов Sony Фото: Sony

Sony обещает дополнить New RGB LED своей усовершенствованной технологией управления подсветкой. Благодаря ей новые модели телевизоров смогут точнее воспроизводить определенные оттенки и градации.

Компания показала экран, отображающий яркую осеннюю листву. Такая сцена демонстрирует различные оттенки красного, желтого, оранжевого и других цветов. По словам Sony, ее новая технология для телевизоров регулирует яркость экрана, чтобы она синхронизировалась с градацией цвета и обеспечивала лучшую детализацию. Еще один пример с подсвеченным мостом на фоне города показал, как улучшается цветовой объем.

Пример с мостом показал преимущества новой технологии Sony Фото: Sony

Для сравнения, обычные телевизоры с высокой яркостью, как правило, концентрируют свет на ярких элементах изображения. Эти объекты могут иметь яркие цвета, но этот аспект достигается за счет детальных изображений. У вас нет тонких градаций или "тонких оттенков", и конечный результат может выглядеть плоским.

Еще одним преимуществом новых дисплеев называют быструю обработку сигнала, которая имеет высокую скорость передачи данных в 96 бит. Это обеспечивает две важные вещи: передача глубоких черных и ярких белых цветов одновременно, а также широкий угол обзора. Последнее сводит к минимуму негативные эффекты смещения цвета и изменения яркости, так что качество изображения фильма остается четким даже при просмотре под углом.

Sony утверждает, что ее технология позволит воспроизводить сцены без визуальных ошибок, таких как обрезка белого или подавление черного. Таким образом отрицательные черты пока не выявлены или не разглашаются.

Как сообщила Sony, массовое производство новых панелей должно начаться в конце 2025 года. Компания работает с отраслевыми партнерами, такими как MediaTek, чтобы реализовать эти планы, хотя до сих пор неизвестно, когда появятся первые телевизоры New RGB LED.

Недавно блогер показал, как превратить старую панель в очень яркий телевизор не хуже дорогих OLED-моделей. Для этого понадобится DLP-проектор и еще несколько нехитрых компонентов.