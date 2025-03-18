Про OLED можна забути: як новітня технологія Sony кардинально змінить телевізори

Світлодіодне підсвічування нового покоління може окремо керувати трьома основними кольорами для створення насичених і реалістичних зображень.

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Компанія Sony оголосила, що розробила абсолютно нову технологію дисплея, здатну відтворювати кольори набагато краще, ніж світлодіодні та OLED-екрани. Видання ZDNET описало, як вона може змінити індустрію телевізорів.

Технологія панелей називається "Новий світлодіод RGB" (New RGB LED), вона може окремо керувати трьома основними кольорами світлодіодів: червоним, зеленим і синім, щоб світло різного кольору створювалося незалежно. Результатом є більш висока чистота або точність кольору. Якщо вірити розробникам, зображення охоплюватимуть 99% колірного простору DCI-P3 і майже 90% телевізійного стандарту ITU-R BT.2020.

Нещодавно писали, що проривною технологією може стати тандемний OLED. Завдяки двом шарам підсвічування телевізори стануть набагато яскравішими.

Принцип роботи нових RGB світлодіодів Sony Фото: Sony

Sony обіцяє доповнити New RGB LED своєю вдосконаленою технологією управління підсвічуванням. Завдяки їй нові моделі телевізорів зможуть точніше відтворювати певні відтінки та градації.

Компанія показала екран, що відображає яскраве осіннє листя. Така сцена демонструє різні відтінки червоного, жовтого, помаранчевого та інших кольорів. За словами Sony, її нова технологія для телевізорів регулює яскравість екрана, щоб вона синхронізувалася з градацією кольору і забезпечувала кращу деталізацію. Ще один приклад із підсвіченим мостом на тлі міста показав, як покращується колірний об'єм.

Приклад із мостом показав переваги нової технології Sony Фото: Sony

Для порівняння, звичайні телевізори з високою яскравістю, як правило, концентрують світло на яскравих елементах зображення. Ці об'єкти можуть мати яскраві кольори, але цей аспект досягається шляхом детальних зображень. У вас немає тонких градацій або "тонких відтінків", і кінцевий результат може виглядати плоским.

Ще однією перевагою нових дисплеїв називають швидку обробку сигналу, яка має високу швидкість передавання даних у 96 біт. Це забезпечує дві важливі речі: передавання глибоких чорних і яскравих білих кольорів одночасно, а також широкий кут огляду. Останнє зводить до мінімуму негативні ефекти зсуву кольору та зміни яскравості, тож якість зображення фільму залишається чіткою навіть під час перегляду під кутом.

Sony стверджує, що її технологія дасть змогу відтворювати сцени без візуальних помилок, як-от пригнічення білого або придушення чорного. Так негативні риси поки що не виявлені або не розголошуються.

Як повідомила Sony, масове виробництво нових панелей має розпочатися наприкінці 2025 року. Компанія працює з галузевими партнерами, як-от MediaTek, щоб реалізувати ці плани, хоча досі невідомо, коли з'являться перші телевізори New RGB LED.

Нещодавно блогер показав, як перетворити стару панель на дуже яскравий телевізор не гірше за дорогі OLED-моделі. Для цього знадобиться DLP-проєктор і ще кілька нехитрих компонентів.