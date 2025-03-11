Навіщо переплачувати? Умілець перетворив старий дисплей на телевізор не гірше за дорогі OLED (відео)

Сучасні телевізори OLED забезпечують дуже високу якість зображення, але коштують при цьому понад 1000 доларів.

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Технічний блогер Метью Перкс знайшов спосіб підвищити якість зображення старого рідкокристалічного дисплея до рівня висококласного телевізора за допомогою кількох хитрих трюків. Він розкрив його в ролику, опублікованому на YouTube.

Метью Перкс займається тим, що перетворює старі пристрої та електронні відходи на щось хороше і працездатне. Цього разу він взяв за основу несправний телевізор LG і DLP-проектор.

До речі, нещодавно Samsung представила новітню OLED-панель для смартфонів. Вона досягає яскравості 5000 ніт, тож має добре показувати зображення навіть під сонячним світлом.

Спочатку блогер відокремив рідкокристалічну панель від інших частин телевізора. Потім зробив міцну раму для дисплея та електроніки, використовуючи алюмінієві профілі, листи ДВП і пластикові вставки.

Проектор виступив джерелом світла, але для цього пристрій довелося дещо модифікувати, наприклад, видалити колесо, що відповідає за колір. У підсумку він зміг підсвічувати РК-панель набагато точніше, ніж сучасні технології локального затемнення.

Блогер також зробив доволі товсту підставку-основу, куди сховав "мізки" та звукову плату телевізора. Він налаштував параметри зображення за допомогою програмного забезпечення з відкритим кодом OBS Studio, щоб оптимізувати якість зображення і забезпечити найкращі враження від перегляду. Наостанок, для економії місця, чоловік закріпив проектор вертикально на стіні та встановив систему дзеркал для передачі світла на панель з потрібної відстані.

Ролик Метью Перкса

Кінцевий продукт нагадує телевізор із задньою проекцією, який майже не поступається сучасним OLED-моделям. Він демонструє глибокий чорний колір, яскраві кольори та дуже високу контрастність. Найцікавіше, що пристрій майже повністю зроблено з електронних відходів, тобто, фактично, зі сміття.

Писали також, що тандемний OLED-дисплей стане технологією телевізорів наступного покоління. Він має поєднати виняткову якість зображення, контрастність, передачу світла з підвищеною яскравістю, яка традиційно була слабким місцем звичайних OLED.