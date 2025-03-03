Сонце вже не страшне: Samsung створила інноваційні дисплеї для смартфонів, чим вони кращі

Новітня технологія забезпечує яскравість до 5000 ніт надворі, не збільшуючи при цьому споживання енергії.

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Samsung Display оголосила, що представить ​​OLED-панель нового покоління для смартфонів з підвищеною яскравістю на виставці MWC2025, яка проходитиме з 3 березня у Барселоні, Іспанія. Подробиці компанія повідомила у своєму офіційному пресрелізі.

OLED-панель може досягати максимальної яскравості до 5000 ніт на відкритому повітрі. Цей рівень досягається, коли кількість активних пікселів на екрані становить 10%. До речі, раніше писали, що смартфонам Samsung Galaxy відключать автоматичне затемнення, що змінює яскравість.

Навіть у повсякденному використанні, наприклад при перегляді фільмів, панель може забезпечувати яскравість понад 3000 ніт. Загалом яскравість цієї панелі приблизно в 1,5 рази вища, ніж у нещодавно випущеної моделі для флагманського смартфона Samsung — Galaxy S25 Ultra.

Новинка розроблена на основі першої в світі комерційної технології "дисплея без поляризатора" Samsung Display, а саме технології OCF (on-cell film). Суть полягає у тому, що функцію поляризатора виконують безпосередньо пікселі, завдяки чому зменшується кількість відблисків. Зразки OCF OLED також будуть представлені на виставці разом зі стандартними OLED, щоб порівняти їх та показати переваги.

Як заявили розробники, технологія OCF не тільки покращує видимість зображення на вулиці, але й відіграє ключову роль у зниженні енергоспоживання. Слідом за мобільними телефонами зі складаним екраном цю технологію вирішили використати у смартфонах з прямим екраном і ноутбуках, вважаючи її дуже ефективною.

Раніше повідомляли, що Bigme представила смартфон HiBreak E Ink Pro з дисплеєм ePaper. Його особливістю є хорошо боротьба з відсвічуванням та менше навантаження на очі.

Писали також, як працюють тандемні OLED-панелі. Ця технологія дисплеїв скоро може замінити звичайні OLED у телевізорах, смартфонах та інших гаджетах.