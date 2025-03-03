Солнце уже не страшно: Samsung создала инновационные дисплеи для смартфонов, чем они лучше

Новейшая технология обеспечивает яркость до 5000 нит на улице, не увеличивая при этом потребление энергии.

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Samsung Display объявила, что представит OLED-панель нового поколения для смартфонов с повышенной яркостью на выставке MWC2025, которая будет проходить с 3 марта в Барселоне, Испания. Подробности компания сообщила в своем официальном пресс-релизе.

OLED-панель может достигать максимальной яркости до 5000 нит на открытом воздухе. Этот уровень достигается, когда количество активных пикселей на экране составляет 10%. Кстати, ранее писали, что смартфонам Samsung Galaxy отключат автоматическое затемнение, изменяющее яркость.

Даже в повседневном использовании, например при просмотре фильмов, панель может обеспечивать яркость более 3000 нит. В целом яркость этой панели примерно в 1,5 раза выше, чем у недавно выпущенной модели для флагманского смартфона Samsung — Galaxy S25 Ultra.

Новинка разработана на основе первой в мире коммерческой технологии "дисплея без поляризатора" Samsung Display, а именно технологии OCF (on-cell film). Суть заключается в том, что функцию поляризатора выполняют непосредственно пиксели, благодаря чему уменьшается количество бликов. Образцы OCF OLED также будут представлены на выставке вместе со стандартными OLED, чтобы сравнить их и показать преимущества.

Как заявили разработчики, технология OCF не только улучшает видимость изображения на улице, но и играет ключевую роль в снижении энергопотребления. Вслед за мобильными телефонами со складным экраном эту технологию решили использовать в смартфонах с прямым экраном и ноутбуках, считая ее очень эффективной.

Ранее сообщалось, что Bigme представила смартфон HiBreak E Ink Pro с дисплеем ePaper. Его особенностью является хорошо борьба с отсвечиванием и меньшая нагрузка на глаза.

Писали также, как работают тандемные OLED-панели. Эта технология дисплеев скоро может заменить обычные OLED в телевизорах, смартфонах и других гаджетах.