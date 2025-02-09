Смартфоны Galaxy наконец-то позволят отключить одну из самых раздражающих функций: какую

One UI 7 предоставляет пользователям больше возможностей управления яркостью экрана.

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Samsung добавила возможность отключения функции автоматического затемнения экранов смартфонов Samsung Galaxy. Об этом пишет Android Authority.

Когда батарея телефона разряжается, уменьшение яркости экрана может помочь батарее прослужить немного дольше. Хотя уменьшение яркости должно быть выбором, телефоны Galaxy отнимают этот выбор, автоматически затемняя экран, как только батарея достигает 5%.

Конечно, можно поднять яркость до прежнего уровня, но может быть немного раздражающе отменять то, что телефон сделал без вашего согласия. Но похоже, что Samsung меняет это в последнем обновлении One UI 7.

В последней версии One UI 7 Samsung позволяет убрать это раздражающее поведение с помощью добавления новой опции настройки. Когда вы зайдете в настройки батареи, модно найти новый переключатель с надписью "Автоматическое затемнение экрана". Отключение этой функции предотвратит автоматическое затемнение устройства Galaxy, как только оно преодолеет этот 5-процентный порог.

Эту новую опцию настройки можно найти, зайдя в Настройки и прокрутив вниз до Батареи, как можно видеть на изображениях выше, предоставленных SamMobile. После того, нажать на Батарею, можно найти опцию, расположенную под Беспроводным распределением питания.

Поскольку это функция One UI 7, эта опция будет доступна только для владельцев серии Galaxy S25 или Galaxy S24. Однако последняя версия Android от Samsung должна появиться и на других моделях Galaxy в конце этого месяца.

Раннее мы писали о том, что Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит "невидимую" камеру. Новая функция — камера под дисплеем — может получить более широкое распространение на телефонах в следующем году. Если Samsung примет такое решение, по крайней мере телефоны под брендом "Ultra" от конкурирующих брендов также могут последовать примеру компании.