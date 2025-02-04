Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит "невидимую" камеру: что известно

У следующего флагмана Samsung, может быть необычное строение и дополнительная камера.

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Компания Samsung может оснастить смартфон Galaxy S26 Ultra непростой камерой. Она будет располагаться под экраном. Об этом пишет Gizmo China.

Новая функция — камера под дисплеем — может получить более широкое распространение на телефонах в следующем году. Если Samsung примет такое решение, по крайней мере телефоны под брендом "Ultra" от конкурирующих брендов также могут последовать примеру компании.

Прототип Galaxy S26 Ultra с камерой под дисплеем

Galaxy Z Fold 3, дебютировавший в 2021 году, стал первым складным телефоном Samsung, оснащенным камерой под дисплеем. С тех пор эта технология была унаследована Galaxy Z Fold 4, Fold 5 и Fold 6.

Теперь, когда у бренда есть опыт в этой области, Galaxy S26 Ultra, который появится в следующем году, может стать первым обычным флагманом компании с камерой под дисплеем.

По словам информатора, прототип дисплея Galaxy S26 Ultra оснащен камерой под дисплеем. Без отверстия для селфи-камеры на экране, S26 Ultra, как ожидается, предложит потрясающий полноэкранный опыт. Выше показано измененное изображение S25 Ultra, созданное с помощью инструмента редактирования изображений, чтобы дать представление о том, как может выглядеть S26 Ultra.

Пока качество селфи, снятых с помощью камеры под дисплеем Galaxy Z Fold, оставляет желать лучшего. Однако, учитывая, что серия Galaxy Ultra является флагманским предложением Samsung, S26 Ultra, скорее всего, обеспечит отличный опыт селфи-фотографии.

Galaxy S26 Ultra, как сообщают, сейчас находится на ранней стадии прототипа. Поэтому вполне вероятно, что нижний дисплей может не появиться в конечном продукте. Поэтому скорее всего придется дождаться дальнейших отчетов, чтобы получить лучшее представление.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.