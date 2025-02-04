Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra отримає "невидиму" камеру: що відомо

У наступного флагмана Samsung, може бути незвичайна будова і додаткова камера.

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Компанія Samsung може оснастити смартфон Galaxy S26 Ultra непростою камерою. Вона розташовуватиметься під екраном. Про це пише Gizmo China.

Нова функція — камера під дисплеєм — може набути ширшого поширення на телефонах наступного року. Якщо Samsung прийме таке рішення, принаймні телефони під брендом "Ultra" від конкуруючих брендів також можуть наслідувати приклад компанії.

Прототип Galaxy S26 Ultra з камерою під дисплеєм

Galaxy Z Fold 3, що дебютував у 2021 році, став першим складним телефоном Samsung, оснащеним камерою під дисплеєм. Відтоді ця технологія була успадкована Galaxy Z Fold 4, Fold 5 і Fold 6.

Тепер, коли у бренду є досвід у цій галузі, Galaxy S26 Ultra, який з'явиться наступного року, може стати першим звичайним флагманом компанії з камерою під дисплеєм.

За словами інформатора, прототип дисплея Galaxy S26 Ultra оснащений камерою під дисплеєм. Без отвору для селфі-камери на екрані, S26 Ultra, як очікується, запропонує приголомшливий повноекранний досвід. Вище показано змінене зображення S25 Ultra, створене за допомогою інструменту редагування зображень, щоб дати уявлення про те, як може виглядати S26 Ultra.

Поки якість селфі, знятих за допомогою камери під дисплеєм Galaxy Z Fold, залишає бажати кращого. Однак, враховуючи, що серія Galaxy Ultra є флагманською пропозицією Samsung, S26 Ultra, найімовірніше, забезпечить відмінний досвід селфі-фотографії.

Galaxy S26 Ultra, як повідомляють, зараз перебуває на ранній стадії прототипу. Тому цілком імовірно, що нижній дисплей може не з'явитися в кінцевому продукті. Тож найімовірніше доведеться дочекатися подальших звітів, щоб отримати краще уявлення.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.