Смартфони Galaxy нарешті дадуть змогу відключити одну з найбільш дратівливих функцій: яку

One UI 7 надає користувачам більше можливостей управління яскравістю екрана.

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Samsung додала можливість відключення функції автоматичного затемнення екранів смартфонів Samsung Galaxy. Про це пише Android Authority.

Коли батарея телефону розряджається, зменшення яскравості екрана може допомогти батареї прослужити трохи довше. Хоча зменшення яскравості має бути вибором, телефони Galaxy забирають цей вибір, автоматично затемнюючи екран, щойно батарея досягає 5%.

Звичайно, можна підняти яскравість до колишнього рівня, але може бути трохи дратівливо скасовувати те, що телефон зробив без вашої згоди. Але схоже, що Samsung змінює це в останньому оновленні One UI 7.

В останній версії One UI 7 Samsung дозволяє прибрати цю дратівливу поведінку за допомогою додавання нової опції налаштування. Коли ви зайдете в налаштування батареї, можна знайти новий перемикач із написом "Автоматичне затемнення екрана". Вимкнення цієї функції запобіжить автоматичному затемненню пристрою Galaxy, щойно він подолає цей 5-відсотковий поріг.

Цю нову опцію налаштування можна знайти, зайшовши в Налаштування і прокрутивши вниз до Батареї, як можна бачити на зображеннях вище, наданих SamMobile. Після того, натиснути на Батарею, можна знайти опцію, розташовану під Бездротовим розподілом живлення.

Оскільки це функція One UI 7, ця опція буде доступна лише для власників серії Galaxy S25 або Galaxy S24. Однак остання версія Android від Samsung має з'явитися і на інших моделях Galaxy наприкінці цього місяця.

Раніше ми писали про те, що Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra отримає "невидиму" камеру. Нова функція — камера під дисплеєм — може набути ширшого поширення на телефонах наступного року. Якщо Samsung прийме таке рішення, принаймні телефони під брендом "Ultra" від конкуруючих брендів також можуть наслідувати приклад компанії.