Новый смартфон на основе E Ink скоро выйдет в виде скроллера: что известно (видео)

Смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем ePaper с технологией быстрого обновления и процессором с низким энергопотреблением.

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В прошлом году Bigme предложила смартфон под названием HiBreak E Ink. Теперь вышла версия Pro. Об этом пишет New Atlas.

Оригинальный HiBreak был выпущен как 5,84-дюймовый телефон с монохромным или цветным дисплеем ePaper — первый стоил 249 долларов США, а второй — 279 долларов. За эти деньги был восьмиядерный процессор, две камеры, Android 11 и 4G LTE.

Дисплей ePaper тоже больше, диагональ 6,13 дюйма и разрешение 824 x 1648 пикселей для ppi 300. Фактически, почти все в HiBreak Pro было улучшено. Пока нет версии с цветными E Ink, но передняя подсветка получает теплую температуру.

Теперь телефон оснащен более быстрой обработкой Dimensity 1080, поддерживаемой 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти (с расширением microSD). Его фронтальная камера представляет собой тот же 5-мегапиксельный модуль, что и раньше, но задняя камера увеличена с 13 до 20 Мп. Компания также добавила оптическое распознавание символов для сканирования документов на ходу.

Хотя время работы от одной зарядки аккумулятора не указано, сочетание технологии дисплея E Ink и маломощного процессора должно помочь вам работать дольше, чем обычный смартфон. А если закончится заряд, быстрая зарядка на 18 Вт придет с увеличением емкости аккумулятора до 4500 мАч.

В дополнение к двухдиапазонному Wi-Fi и Bluetooth 5.2, есть также мобильная связь 5G. Встроенный GPS должен помочь вам перемещаться. NFC готов для функции оплаты касанием.

Телефон работает под управлением Android 14, GPT под рукой, чтобы помочь с поиском, есть массив из двух микрофонов для приема звонков, а также бесплатная функция преобразования голоса в текст, и Bigme также включил ИК-излучатель для потенциального удаленного управления гаджетами. Наконец, разблокировка отпечатков пальцев дебютирует в HiBreak для дополнительного спокойствия.

В настоящее время Bigme HiBreak Pro доступен для предварительного заказа по цене 439 долларов, единственный вариант цвета — белый.

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