Новий смартфон на основі E Ink скоро вийде у вигляді скролера: що відомо (відео)

Смартфон оснащений 6-дюймовим дисплеєм ePaper з технологією швидкого оновлення і процесором з низьким енергоспоживанням.

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Минулого року Bigme запропонувала смартфон під назвою HiBreak E Ink. Тепер вийшла версія Pro. Про це пише New Atlas.

Оригінальний HiBreak був випущений як 5,84-дюймовий телефон з монохромним або кольоровим дисплеєм ePaper — перший коштував 249 доларів США, а другий — 279 доларів. За ці гроші був восьмиядерний процесор, дві камери, Android 11 і 4G LTE.

Дисплей ePaper теж більший, діагональ 6,13 дюйма і роздільна здатність 824 x 1648 пікселів для ppi 300. Фактично, майже все в HiBreak Pro було покращено. Поки немає версії з кольоровими E Ink, але переднє підсвічування отримує теплу температуру.

Тепер телефон оснащений більш швидкою обробкою Dimensity 1080, підтримуваною 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ пам'яті (з розширенням microSD). Його фронтальна камера являє собою той же 5-мегапіксельний модуль, що й раніше, але задня камера збільшена з 13 до 20 Мп. Компанія також додала оптичне розпізнавання символів для сканування документів на ходу.

Хоча час роботи від однієї зарядки акумулятора не вказано, поєднання технології дисплея E Ink і малопотужного процесора має допомогти вам працювати довше, ніж звичайний смартфон. А якщо закінчиться заряд, швидка зарядка на 18 Вт прийде зі збільшенням ємності акумулятора до 4500 мАг.

На додаток до дводіапазонного Wi-Fi і Bluetooth 5.2, є також мобільний зв'язок 5G. Вбудований GPS має допомогти вам переміщатися. NFC готовий для функції оплати дотиком.

Телефон працює під управлінням Android 14, GPT під рукою, щоб допомогти з пошуком, є масив із двох мікрофонів для приймання дзвінків, а також безкоштовна функція перетворення голосу на текст, і Bigme також включив ІЧ-випромінювач для потенційного віддаленого управління гаджетами. Нарешті, розблокування відбитків пальців дебютує в HiBreak для додаткового спокою.

Наразі Bigme HiBreak Pro доступний для попереднього замовлення за ціною 439 доларів, єдиний варіант кольору — білий.

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