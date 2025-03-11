Зачем переплачивать? Умелец превратил старый дисплей в телевизор не хуже дорогих OLED (видео)

Cовременные телевизоры OLED обеспечивают очень высокое качество изображения, но стоят при этом более 1000 долларов.

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Технический блогер Мэтью Перкс нашел способ повысить качество изображения старого жидкокристаллического дисплея до уровня высококлассного телевизора с помощью нескольких хитрых трюков. Он раскрыл его в ролике, опубликованном на YouTube.

Мэтью Перкс занимается тем, что превращает старые устройства и электронные отходы в нечто хорошее и работоспособное. На этот раз он взял за основу неисправный телевизор LG и DLP-проектор.

Кстати, недавно Samsung представила новейшую OLED-панель для смартфонов. Она достигает яркости 5000 нит, поэтому должна хорошо показывать изображение даже под солнечным светом.

Сначала блогер отделил жидкокристаллическую панель от других частей телевизора. Затем сделал прочную раму для дисплея и электроники, используя алюминиевые профили, листы ДВП и пластиковые вставки.

Проектор выступил источником света, но для этого устройство пришлось несколько модифицировать, например, удалить колесо, отвечающее за цвет. В итоге он смог подсвечивать ЖК-панель гораздо точнее, чем современные технологии локального затемнения.

Блогер также сделал довольно толстую подставку-основу, куда спрятал "мозги" и звуковую плату телевизора. Он настроил параметры изображения с помощью программного обеспечения с открытым кодом OBS Studio, чтобы оптимизировать качество изображения и обеспечить наилучшие впечатления от просмотра. Напоследок, для экономии места, мужчина закрепил проектор вертикально на стене и установил систему зеркал для передачи света на панель с нужного расстояния.

Ролик Метью Перкса

Конечный продукт напоминает телевизор с задней проекцией, который почти не уступает современным OLED-моделям. Он демонстрирует глубокий черный цвет, яркие цвета и очень высокую контрастность. Самое интересное, что устройство почти полностью сделано из электронных отходов, то есть, фактически, из мусора.

Писали также, что тандемный OLED-дисплей станет технологией телевизоров следующего поколения. Он должен совместить исключительное качество изображения, контрастность, передачу света с повышенной яркостью, которая традиционно была слабым местом обычных OLED.