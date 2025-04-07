Мог стать миллионером: мужчина случайно сделал "самый популярный снимок в истории" (фото)

Фотография "Блаженство", ставшая стандартным фоном Windows XP и, по оценкам, самой просматриваемой в истории, принесла ее автору Чаку О’Риру известность, но не финансовую выгоду.

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Чак О'Рир, американский фотограф, автор снимка "Bliss" ("Блаженство"), который миллиарды пользователей Windows XP видели при каждом запуске компьютера, признался, что сожалеет об условиях сделки с Microsoft. Несмотря на то, что изображение стало, по мнению многих, самой просматриваемой фотографией в истории, сам фотограф получил за нее "небольшую шестизначную сумму" и ни цента больше.

Снимок, сделанный в январе 1996 года во время поездки О'Рира из Сент-Хелены в округ Марин, Калифорния (США), запечатлел волнующий пейзаж зеленых холмов под ярким голубым небом. Позже фотография попала в стоковое агентство, приобретенное компанией Corbis, принадлежащей Биллу Гейтсу. Так "Блаженство" оказалось в руках Microsoft и стало культовым фоном Windows XP, запущенной в 2001 году.

"Если бы я знал, насколько популярной она станет и на скольких компьютерах окажется, мне следовало бы заключить более выгодную сделку и сказать: "Просто платите мне долю цента за каждый просмотр"", — признался О'Рир.

Несмотря на слухи, снимок оказался подлинным Фото: People

Несмотря на слухи, снимок оказался подлинным: без цифровой обработки, сделанный на пленочную камеру с яркой Fuji Film и профессиональным объективом. Именно сочетание качества техники и удачного момента позволило "Блаженству" стать иконой цифровой эпохи.

"Это был просто идеальный момент, и я рад, что оказался в нужное время в нужном месте", — добавил фотограф. Тем не менее, он не скрывает, что при других условиях его жизнь могла бы измениться гораздо сильнее.

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