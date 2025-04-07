Міг стати мільйонером: чоловік випадково зробив "найпопулярніший знімок в історії" (фото)

Фотографія "Блаженство", що стала стандартним фоном Windows XP і, за оцінками, найпопулярнішою в історії, принесла її автору Чаку О'Ріру популярність, але не фінансову вигоду.

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Чак О'Рір, американський фотограф, автор знімка "Bliss" ("Блаженство"), який мільярди користувачів Windows XP бачили при кожному запуску комп'ютера, зізнався, що шкодує про умови угоди з Microsoft. Попри те, що зображення стало, на думку багатьох, найпопулярнішою фотографією в історії, сам фотограф отримав за неї "невелику шестизначну суму" і ні цента більше.

Знімок, зроблений у січні 1996 року під час поїздки О'Ріра з Сент-Гелени в округ Марін, Каліфорнія (США), закарбував бентежний пейзаж зелених пагорбів під яскравим блакитним небом. Пізніше фотографія потрапила в стокове агентство, придбане компанією Corbis, що належить Біллу Гейтсу. Так "Блаженство" опинилося в руках Microsoft і стало культовим фоном Windows XP, запущеної 2001 року.

"Якби я знав, наскільки популярною вона стане і на скількох комп'ютерах опиниться, мені слід було б укласти вигіднішу угоду і сказати: "Просто платіть мені частку цента за кожен перегляд"", — зізнався О'Рір.

Незважаючи на чутки, знімок виявився справжнім Фото: People

Попри чутки, знімок виявився справжнім: без цифрової обробки, зроблений на плівкову камеру з яскравою Fuji Film і професійним об'єктивом. Саме поєднання якості техніки та вдалого моменту дозволило "Блаженству" стати іконою цифрової епохи.

"Це був просто ідеальний момент, і я радий, що опинився в потрібний час у потрібному місці", — додав фотограф. Проте він не приховує, що за інших умов його життя могло б змінитися набагато сильніше.

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