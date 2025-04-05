Прибиральниця розпочала кар'єру моделі завдяки випадковому відео в соцмережах (фото)

Історія 28-річної мешканки Таїланду Ноппажит "Мін" Сомбунсате нагадує сюжет голлівудського фільму. Дівчина з простої прибиральниці перетворилася на зірку соцмереж і модель із контрактами від відомих брендів.

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Про це пише Oddity Central.

Усе змінилося після випадкової зустрічі дівчинки з фотографом Семеном Резчиковим у Бангкоку (Таїланд).

Мін, мати двох дітей, працювала двірником на вулицях столиці, коли Резчиков, зачарований її природною красою, непомітно зробив кілька знімків і пізніше підійшов до неї, щоб показати фотографії та висловити захоплення. Зустріч він зняв на телефон і виклав у TikTok. Відео миттєво стало вірусним, викликавши шквал інтересу до таємничої красуні. Ролик набрав понад 4,1 млн переглядів.

Історія Мін швидко розлетілася ЗМІ, і незабаром на неї звернули увагу модельні агентства Фото: TikTok

Історія Мін швидко розлетілася ЗМІ, і незабаром на неї звернули увагу модельні агентства. Однією з перших пропозицій стала участь у перетворенні від знаменитого тайського візажиста Нонг Чата. Він перетворив Мін на героїню культового тайського фільму "Диявольське мистецтво 2", а фотографії з цього проекту знову стали хітом у соцмережах.

Відтоді Мін почала працювати моделлю для бренду косметики Browit і отримала пропозиції від інших компаній і маркетингових агентств. Нещодавно вона заявила, що звільняється з роботи двірником, щоб повністю присвятити себе модельній кар'єрі.

Раніше Фокус повідомляв, що модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом. Яна Прасерес зазнала безлічі втручань хірурга, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками і підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.